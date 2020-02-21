В Смоленске поддержали законопроект о поправке к Конституции

20 февраля 2020 года в Смоленской областной Думе на заседании фракции «Единая Россия» парламентарии обсудили ряд актуальных вопросов, одним из которых стал проект закона о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», внесенный Президентом России.

15 января 2020 года в Послании Федеральному Собранию Глава государства сказал о том, что Конституция Российской Федерации, разработанная в 1993 году, принималась в совершенно других политических реалиях.

Сегодня основной закон государства, как отметил Президент, справляется со своей главной функцией и не нуждается в кардинальных изменениях. Однако изменившаяся политическая ситуация и внутренние процессы, происходящие в стране, должны найти отражение в Конституции. В связи с этим Владимир Путин предложил внести ряд изменений в основной закон государства, которые будут соответствовать целям развития страны.

По Указу Президента была создана рабочая группа из 75 человек, в которую вошли депутаты, политические деятели, представители общественных организаций, культуры, здравоохранения, образования. В настоящее время во всех субъектах на различных площадках идет обсуждение поправок к Конституции.

На Смоленщине данный вопрос активно обсуждается на уровне региона и муниципалитетов. По инициативе спикера регионального парламента, Секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Ляхова состоялась встреча депутатов Государственной Думы Сергея Неверова и Ольги Окуневой с региональными парламентариями и депутатами местного самоуправления, главами сельских поселений и лидерами общественного мнения, где говорилось о значимости поправок к Конституции Российской Федерации и вносились предложения в предлагаемые изменения.

На сегодняшнем заседании фракции депутаты-единороссы также отмечали актуальность предлагаемых Президентом нововведений. С основным докладом по данной теме выступила председатель комитета Смоленской областной Думы по социальной политике, секретарь Ярцевского местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Васильева. Парламентарий подчеркнула, что согласно опросам общественного мнения, более 80 % населения поддерживает предложенные поправки и считает их значимыми и своевременными.

Фото: smoloblduma.ru.

- Предлагается на конституционном уровне закрепить требования к должностным лицам, которые отвечают за суверенитет государства и безопасность страны. Это касается кандидатов на пост Президента России, а также высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, Председателя Правительства, его заместителей, федеральных министров, руководителей правоохранительных федеральных государственных органов и судей, - прокомментировала основные положения, внесенные в проект федерального закона о поправке к Конституции Ольга Васильева.

Как отметила парламентарий, в целях защиты социальных прав граждан, предлагается установить минимальный размер заработной платы не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране и обязательную индексацию пенсий, социальных пособий и выплат.

- Особенно значимы в современной политической ситуации положения, связанные с внешней политикой. В предложенном проекте федерального закона предлагается установить, что в случае, если межгосударственные договоры противоречат положениям Конституции Российской Федерации, они не будут исполняться на территории страны, - пояснила Ольга Васильева.

Депутат рассказала, что изменения направлены и на усиление роли Совета Федерации и Государственной Думы.

- В законопроекте запланирована возможность права Президента России на создание Государственного совета, в который будут входить представители государственной власти для того, чтобы скоординировать и сделать более эффективными решения вопросов по внешней и внутренней политике страны, - отметила парламентарий.

Завершая свое выступление, Ольга Васильева подчеркнула, что «предложенные поправки к Конституции касаются социальных обязательств государства перед населением, а также направлены на изменение политической системы России. Все поправки очень важные, поэтому будут вынесены на всеобщее голосование».

По итогам обсуждения вопроса члены фракции «Единая Россия» единогласно поддержали внесенный Президентом страны проект закона о поправке к Конституции Российской Федерации.