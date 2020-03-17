Четыре человека получили травмы при взрыве дома под Смоленском

Четыре человека получили травмы при взрыве жилого дома под Смоленском, сообщила «КП» начальник пресс-службы УМВД России по Смоленской области Наталья Гуреева. На месте ЧП работают спецслужбы. Взрыв произошел утром 17 марта в деревне Раковска Смоленской области.

- Мужчины госпитализированы в больницу, - уточнила собеседник издания. – По факту случившегося проводится проверка. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

На ликвидация ЧП силы МЧС не привлекались, пояснила руководитель ГУ МЧС России по Смоленской области Наталья Арбузова.

Информация дополняется.

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