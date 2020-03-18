НОВАЯ жизнь «Росы»

После долгого перерыва

Смоленский городской молочный завод, основанный в 1974 году, являлся крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием региона. В 2005 году уже с названием «Роса» завод вошёл в состав холдинга «Юнимилк» (позже - группа компаний «Danone»). В 2014 году собственник закрыл завод.

Год назад при содействии главы региона Министерство сельского хозяйства одобрило заявку «Росы» на льготный инвестиционный кредит, необходимый для восстановления молочного комбината. Суммарный объём инвестиций в проект сейчас уже превышает 300 млн руб. На предприятии заменили сети газоснабжения, кровлю, выполнили капремонт систем водоснабжения и канализации, реконструировали три холодильные камеры. Возобновление производства уже сейчас позволило создать 80 новых рабочих мест. Завод будет выпускать молоко, кефир, творог, сметану разной степени жирности, сыры и сливочное масло.

- В настоящее время в производственных цехах установлено новое современное оборудование и ведётся его пусконаладка, - рассказал учредитель ООО «Роса» Андрей Тимирязев. - Помимо этого, в финальной стадии находится налаживание технологических процессов изготовления сыров, кисломолочной продукции. Планируем, что наша продукция уже в ближайшее время поступит на прилавки смоленских магазинов.

На своём, смоленском

Алексей Островский ознакомился с тем, как организована работа в цехе по приёмке молока.

- Этот цех ежедневно принимает по 10 тонн сырья, - прокомментировал Тимирязев. - Процесс приёмки молока очень важен, поскольку именно на этом этапе проводится ряд исследований, по результатам которых определяется пригодность молока для дальнейшей переработки. На сегодняшний день достигнуты договорённости о поставках сырья с такими смоленскими предприятиями, как «Шуйское», сельскохозяйственный производственный кооператив «Дружба», и другими. Ведутся переговоры с СПК «Радищево», а также «Золотой Нивой».

Губернатор призвал руководство предприятия в перспективе добиться того, чтобы «Роса» была на 100% «нагружена» смоленским молоком. Это позволило бы местным производителям получить господдержку, условием которой является поставки не менее 30% продукции на перерабатывающие предприятия региона.

- Исходя из этого, Александр Анатольевич Царев (и.о. начальника департамента по сельскому хозяйству и продовольствию), ваша ключевая задача - этот замкнутый цикл обеспечить с точки зрения коммуникации производителей и переработчиков, - поручил губернатор. - А также всемерно способствовать тому, чтобы те планы, о которых мы на первоначальном этапе договаривались с собственником «Росы» Андреем Владимировичем Тимирязевым, воплощались в жизнь. Тем более, что Александр Сергеевич Мандрусов, генеральный директор компании «Роса», сказал, что площади позволяют выходить на вторую, третью очереди с тем, чтобы в течение ближайших лет обеспечить максимальную загруженность производственных мощностей предприятия.

- Со своей стороны смоленским сельхозтоваропроизводителям мы предлагаем достаточно выгодные условия приобретения их продукции, - подчеркнул Мандрусов.

- Есть ещё один важный момент - профильный департамент должен ориентировать молокопроизводителей на то, что дело не только в ценообразовании, но и в качестве производимого молока. Они должны чётко понимать, что если молоко будет некачественным, то мы их интересы перед переработчиками лоббировать не будем, - акцентировал внимание губернатор.

Главное - вкусно

Также глава региона побывал в производственной лаборатории, сотрудники которой проводят физико-химические анализы.

- После приёмки специалисты лаборатории осуществляют входной контроль поступающего молока-сырья, определяя его плотность, кислотность, содержание массовой доли жира, белка, наличие или отсутствие антибиотиков. Мы стремимся к тому, чтобы наш продукт был не только качественным и безопасным, но и, что самое главное - вкусным! - рассказала начальник производственной лаборатории ООО «Роса» Ольга Андреева.

В ходе посещения предприятия Алексей Островский продегустировал молочную продукцию завода. Он высоко оценил вкусовые качества молока, произведённого из сырья смоленских предприятий.

Фото: администрация Смоленской области.

- Сейчас мы в тестовом режиме отрабатываем различные технологии производства сыров, кефира, творога, сметаны, - отметила специалист по маркетингу ООО «Роса» Екатерина Расулова. - По результатам этой работы выберем продукцию с наилучшими характеристиками, которая и поступит на прилавки магазинов. Помимо этого, на базе предприятия открыт цех сыродельного производства. Там установлены солильные бассейны, машины для мойки и обсушки сыров, а также специальные камеры, где в течение 30-35 суток происходит процесс созревания продукции.

- Алексей Владимирович, пользуясь случаем, хочу проинформировать вас, что мы активно взаимодействуем с вашими профильными подчинёнными по вопросу поставок на прилавки смоленских магазинов продукции, которую мы планируем выпускать, - рассказал Александр Мандрусов. - На сегодняшний день уже заключены договоры с местными торговыми точками, а также при содействии администрации региона начнём переговоры с компаниями-ритейлерами, чьи магазины представлены в Смоленской области.

- Буквально недавно я, как вы знаете, совершал внеплановые выезды в смоленские магазины, в первую очередь федеральные торговые сети и, к сожалению, вообще не увидел там смоленского молока, - напомнил Алексей Островский. - 90% - белорусские молочные продукты и 10% - из нескольких российских регионов. Поставил подчинённым задачу изменить ситуацию на диаметрально противоположную. Ответственные за развитие этого направления предупреждены, что, если в ближайшие полгода-год я не увижу на прилавках смоленских магазинов местной продукции, в первую очередь молочной, то все они будут уволены. Поэтому я очень рассчитываю, что мои подчинённые будут оказывать вам помощь. Хочу также добавить, что для вхождения в федеральные торговые сети существует три ключевых критерия - ценообразование, качество и объёмы производимой продукции. С точки зрения качества и объёмов - здесь я проблем не вижу, а вот по ценообразованию вам тоже нужно вести диалог с торговыми сетями при помощи моих профильных подчинённых.

- Я хочу выразить вам слова признательности за тот вклад, который вы внесли в возрождение предприятия «Роса», - поблагодарил губернатора Александр Мандрусов. - Во многом именно благодаря вашему содействию реализация этого проекта стала возможной. Со своей стороны мы постараемся, чтобы в течение ближайшего месяца смоляне получили возможность приобретать нашу продукцию. Надеюсь, что она им понравится и напомнит о тех славных временах, когда молочные продукты завода «Роса» пользовались большим спросом.

Мнение

Подводя итоги рабочего визита, губернатор Алексей Островский подчеркнул, что открытие комбината «Роса», безусловно, будет способствовать динамичному развитию перерабатывающей промышленности региона:

- Зная о том, что смоляне испытывают «ностальгию» по собственным качественным молочным продуктам, которые в своё время в широком ассортименте производились на комбинате «Роса», администрация области на протяжении ряда лет тщательно занималась поиском инвестора, который был бы способен возродить данное предприятие. Мы очень рады, что в диалоге с одним из смоленских предпринимателей нам удалось достигнуть успешного результата - благодаря нашей совместной работе в эти дни смоленский молочный комбинат «Роса» вновь запустил своё производство и уже приступил к выпуску молока, кефира, сметаны, сливочного масла и сыров. Очень рассчитываю, что продукция завода в ближайшее время появится на прилавках смоленских магазинов и будет востребована у смолян. Я сам убедился в её высоком качестве и надеюсь, что ожидания жителей региона, связанные в том числе с появлением молочной продукции смоленских производителей в сетевых магазинах области, также будут полностью удовлетворены.