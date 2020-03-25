Без паники

Меры по борьбе с распространением инфекции обсудили в областной администрации на заседании оперативного штаба.

«Вопрос стоит остро»

В Смоленской области работает оперативный штаб по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками новой коронавирусной инфекции. Открывая его заседание, состоявшееся на минувшей неделе, губернатор Алексей Островский отметил:

- Проведение очередного заседания штаба обусловлено необходимостью защиты жителей Смоленской области от этого крайне опасного вируса. Подчеркну, что оснований для возникновения панических настроений у населения региона быть не должно, поскольку ни одного заразившегося на территории области на сегодняшний день нет. Однако вопрос предупреждения завоза коронавируса стоит крайне остро. С сегодняшнего дня решением высшего руководства страны въезд всех без исключения иностранных граждан ограничен. Тем не менее не стоит забывать, что вирус может передаться и от россиян, ведь в нашей стране уже зафиксирован ряд случаев заражения. Но, повторюсь, самое главное - не допустить паники. Совместными усилиями федеральных, региональных и местных властей будут предприняты все необходимые меры для защиты населения от распространения данного заболевания.

Рациональные меры

18 марта глава региона подписал указ о введении в Смоленской области режима повышенной готовности.

- Документ, в частности, предусматривает запрет на проведение культурных, спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, а также введение с 19 марта карантина в школах, средних специальных учебных заведениях, вузах и спортивных организациях, - пояснил губернатор. - Уверен, что эти и иные меры, о которых мы сегодня будем говорить, позволят максимально обезопасить жителей Смоленской области от заражения данной инфекцией.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Смоленской области Сергей Рогутский, выступая на заседании, сообщил, что на момент его проведения в регионе не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

- За здоровьем всех граждан, въезжающих на территорию нашего региона из других стран, ведётся наблюдение, - добавил руководитель надзорного органа. - Кроме того, в их отношении устанавливается режим обязательной самоизоляции на дому на 14 суток. Мы принимаем конкретные меры по усилению дезинфекционного и противоэпидемиологического режимов, соблюдению контроля за состоянием сотрудников предприятий, введению в отдельных организациях ограничительных мероприятий (карантин). Так, например, в системе социального обеспечения ограничительные мероприятия были объявлены уже с 13 марта.

Также Рогутский подчеркнул, что в его ведомстве внимательно изучили проект указа о введении режима повышенной готовности и считают все перечисленные в нём меры рациональными и конструктивными.

Губернатор Алексей Островский рассказал, что принял участие в селекторном совещании рабочей группы Госсовета по коронавирусу, которое прошло под председательством мэра Москвы Сергея Собянина при участии первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко и заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.

- В рамках обсуждения прозвучала крайне важная мысль - власть должна обеспечивать официальные, достоверные каналы информирования населения о распространении данного заболевания, - отметил смоленский губернатор. - В силу того, что с Российской Федерацией по ряду направлений сегодня ведётся самая настоящая информационная война, в том числе и в связи со вспышкой заражения коронавирусной инфекцией, этот вопрос приобретает особую актуальность. Доложите, где жители Смоленской области, я имею в виду, на каком информационном ресурсе, могут получать подлинную информацию о ситуации с распространением коронавируса?

- Работа по информированию населения уже ведётся, - ответил Сергей Рогутский. - Обращаю внимание всех присутствующих, что достоверная информация об эпидемической ситуации в регионе, о количестве граждан, находящихся под наблюдением, памятки, официальные документы, а также иные актуальные данные, в частности, о мерах по предупреждению завоза и распространения вируса, опубликованы на сайте управления Роспотребнадзора в разделе «О новой коронавирусной инфекции» (67.rospotrebnadzor.ru/koronavirus/). При этом хочу подчеркнуть, что информация регулярно обновляется.

Губернатор рекомендовал дублировать эту информацию на официальных порталах всех органов исполнительной власти региона, а также местного самоуправления.

Новые задачи для медиков

Справляется ли с новой угрозой медицинская служба региона и какие шаги предпринимают медики? На эти вопросы на заседании штаба ответила начальник департамента по здравоохранению Елена Войтова. По её словам, под медицинское наблюдение с 30 января 2020 года в Смоленской области попали несколько десятков человек - их число постоянно меняется. На момент проведения заседания в регионе выполнено было 268 исследований на коронавирус. Они все отрицательные.

- С 19 марта количество таких исследований будет увеличено, - рассказала Войтова. - Организованы они будут на базе двух учреждений здравоохранения - Центра гигиены и эпидемиологии в Смоленской области (г. Смоленск, пер. Тульский, д. 12) и Клинической больницы

№ 1 (г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 40). В настоящее время проводится инструктаж по работе с тест-системами для сотрудников лаборатории Клинической больницы № 1. Кроме того, сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоится обучение медицинских работников области и города Смоленска правилам забора материала на новую коронавирусную инфекцию. Также продолжает работать телефон «горячей линии» по вопросам коронавирусной инфекции - 8 (4812) 27-10-95.

Продолжает работать телефон «горячей линии» по вопросам коронавирусной инфекции – 8 (4812) 27-10-95.

Начальник профильного департамента также сообщила, что продолжаются круглосуточные дежурства медицинских работников в Краснинском районе на контрольно-пропускном пункте «Красная Горка»:

- Выявленных заболевших нет, - подчеркнула Войтова. - В то же время медицинская служба региона совместно с Московским территориальным отделением Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту ведёт работу по выявлению лиц с признаками заболевания в проходящих через нашу область пассажирских поездах из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран.

В связи с меняющейся эпидемиологической ситуацией в системе здравоохранения вводятся дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.

- Помимо инфекционного госпиталя, в котором имеются боксированные палаты на 20 коек, на базе Клинической больницы № 1 подготовлено отделение для лечения пациентов с внебольничной пневмонией, которые относятся к группе риска, - рассказала Елена Войтова. - Помимо прочего, организовано обследование всех пациентов с внебольничной пневмонией на новую коронавирусную инфекцию. Если говорить об ограничительных мерах, то считаю их введение на территории нашей области необходимым, поскольку такое решение позволит минимизировать возможные случаи распространения инфекции. При этом гражданам, прибывшим из неблагополучных стран, будут выдаваться электронные больничные листы - таким образом, им не придётся посещать лечебные учреждения. Также очень важно соблюдать карантин в общеобразовательных организациях, перевести школы на дистанционное обучение и предупредить родителей об ответственности за то, чтобы дети не посещали никаких массовых мероприятий, а проводили время дома.

ВАЖНО

Гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, необходимо:

1.Передавать контактную информацию, сведения о месте и датах своего пребывания, возвращения на «горячую линию»: 8-4812-27-10-95 (ОГБУЗ «Клиническая больница № 1»);

2. При появлении первых признаков респираторной инфекции (высокая температура, насморк, кашель) оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.

Тем временем

В Смоленской области запущена телефонная «горячая линия» для предпринимателей, столкнувшихся с проблемами из-за новой коронавирусной инфекции. Поддержку осуществляет региональный центр «Мой бизнес».

Вопросы, связанные с организацией работы во время режима повышенной готовности к появлению вируса, можно задать сотрудникам центра, позвонив по единому телефону поддержки предпринимательства Смоленской области, первый пункт голосового меню. Номер телефона 638-038 (доб. 1). Линия работает ежедневно с 8 до 22 часов без выходных.

Служба занятости населения региона также предоставляет услуги в режиме online. Дистанционное взаимодействие граждан и работодателей происходит с помощью интерактивного портала rabota.smolensk.ru. Из личного кабинета они могут направить заявление о предоставлении государственной услуги в электронном виде. Результат о предоставлении услуги направляется заявителю также в электронном виде. Работодатели могут подать сведения о вакансиях, квотировании, высвобождении, режиме неполной занятости и другую информацию.