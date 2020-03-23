Смоленские налоговики предупреждают о начале формирования нового состава Общественного совета

УФНС России по Смоленской области уведомляет об истечении срока полномочий членов Общественного совета при УФНС России по Смоленской области, утвержденных приказом от 22.06.2017 № 01-02/216@ (с изменениями и дополнениями), в связи с чем объявляет о начале процедуры формирования нового состава Общественного совета.

В соответствии с действующим положением Общественный совет формируется на основе добровольного участия из числа кандидатов, выдвинутых в члены Общественного совета Общественной палатой Смоленской области, общественными объединениями и иными организациями, целью деятельности которых является представление или защита общественных интересов в сфере деятельности УФНС России по Смоленской области, а также руководителем Управления.

Членом Общественного совета могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, за следующим исключением:

- Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, судьи, иные лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие должности Федеральной государственной службы, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления;

- лица, признанные недееспособными на основании решения суда;

- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;

- лица, членство которых в Общественном совете ранее было прекращено в связи с нарушением кодекса этики членов Общественного совета;

- лица, имеющие двойное гражданство.

Кандидаты в срок до 16.06.2020 года направляют в УФНС России по Смоленской области письмо о выдвижении в члены Общественного совета, в котором указывают фамилию, имя, отчество, дату рождения, сведения о месте работы, гражданстве, о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены Общественного совета, а также об отсутствии ограничений для вхождения в состав Общественного совета. К письму о выдвижении должна быть приложена биографическая справка со сведениями о трудовой и общественной деятельности кандидата, а также письменное согласие кандидата войти в состав Общественного совета, согласие кандидата на размещение представленных сведений о кандидате на официальном сайте Федеральной налоговой службы России в сети Интернет, согласие кандидата на раскрытие указанных сведений иным способом в целях общественного обсуждения кандидатов в члены Общественного совета, а также согласие на обработку персональных данных кандидата Управлением в целях формирования состава Общественного совета.

По окончании срока приема писем о выдвижении кандидатов в члены Общественного совета УФНС России по Смоленской области формирует сводный перечень выдвинутых кандидатов и направляет его в Общественную палату Смоленской области. Документы принимаются по адресу: 214040, г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 23В, кабинет № 909 (в понедельник-четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу - с 09.00 до 16.45).

По вопросам выдвижения кандидатов в Общественный совет при УФНС России по Смоленской области просим обращаться к заместителю начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Смоленской области Валерии Михайловне Власенковой по телефону +7(4812) 20-60-59.