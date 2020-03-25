Уютный город

Реализацию в Смоленске энергосервисного контракта, новые правила благоустройства города и другие актуальные вопросы губернатор Алексей Островский обсудил на рабочей встрече с главой областного центра Андреем Борисовым.

Да будет свет!

Первым вопросом, который обсудили главы области и города, стала замена освещения на улицах Смоленска.

- С целью обеспечения качественного освещения территории областного центра между Управлением ЖКХ администрации города и компанией «Световые технологии ЭСКО» в ноябре прошлого года заключён энергосервисный контракт, - напомнил Андрей Борисов. - Согласно его условиям исполнитель обязуется обеспечить плановую экономию электроэнергии не менее 64% от затраченной за аналогичный период 2018 года. Для достижения этих целей на территории города установили 14,6 тыс. новых светодиодных светильников, а также монтаж 276 шкафов управления наружным освещением, работающих в том числе в автоматическом режиме.

Специалисты компании-подрядчика, по словам Борисова, оперативно реагируют и на обращения жителей города, касающиеся уличного освещения. Они меняют угол наклона кронштейна либо устанавливают дополнительные светильники.

- Это правильный подход! - отметил Алексей Островский. - Вместе с тем прошу вас, Андрей Александрович, выполняя данное поручение, не забывать и о другом - необходимо прокладывать новые линии, межевать землю, изыскивать источники для прокладки кабелей и установки столбов, потому что энергосервисный контракт, как мы с вами неоднократно говорили, затрагивает только то освещение, которое существовало в городе к моменту заключения этого контракта. Но в городе остаётся много неосвещённых участков - это вызывает справедливое недовольство у горожан.

Жизнь по правилам

Ещё один вопрос, рассмотренный на встрече, касался новых правил благоустройства областного центра.

- Алексей Владимирович, по вашему поручению новые правила благоустройства территории города Смоленска утверждены по инициативе администрации Смоленским городским Советом в конце прошлого года, - рассказал градоначальник. - Они определяют основные требования к мероприятиям по благоустройству областного центра, порядок и периодичность их проведения. Правила регулируют отношения в различных сферах городского хозяйства, в том числе содержание территорий общего пользования, внешний вид фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, организацию освещения в областном центре, уборку территории, обустройство города в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения, праздничное оформление города и многое другое. Также документ касается вопросов организации озеленения.

Глава региона поинтересовался, насколько при работе над новыми правилами были учтены мнения смолян.

- Правила благоустройства были разработаны не только согласно юридическим обоснованиям, представленным профильными структурными подразделениями администрации города, но и с учётом пожеланий смолян, поступивших за 2019 год. Конечно, сразу учесть всё в документе невозможно, но теперь мы можем его дополнять. Помимо этого, мною дано поручение профильному комитету администрации города анализировать ситуацию в соцсетях, откуда мы тоже получаем информацию и реагируем на конкретные нарушения.

Подключаем «Электронную столовую»

Ещё одно нововведение, активно внедряемое в областном центре «Электронная школьная карта».

- Алексей Владимирович, в соответствии с вашим поручением, после нашего совместного посещения средней школы №40, где данный проект успешно реализуется, к нему присоединятся ещё четыре школы - № 29, № 32 им. С.А. Лавочкина, № 33 и № 37, - рассказал Борисов. -Денежные средства на осуществление проекта школы не тратят - оплату производит организация, оказывающая услуги по обеспечению школьников горячим питанием (муниципальное предприятие «Комбинат студенческого питания»). На первом этапе реализации проекта будет работать модуль «Электронная столовая». В дальнейшем, при подключении к проекту 20 и более школ, планируется установка турникетов уже за счёт инвестора. В настоящее время установлены терминалы самообслуживания в столовых школ №32, №33 и №37, списки учащихся внесены в соответствующую систему. К концу марта установят оборудование в школе № 29. Кроме того, по вашему поручению в 51 образовательном учреждении Смоленска было установлено современное оборудование, которое позволяет экономить тепловую энергию. Этого удалось достичь благодаря заключению соответствующих энергосервисных контрактов. Сумма инвестиций составила более 50 млн руб. Для продолжения данной работы выбран ряд учреждений образования, спорта и культуры. В дополнение к этому готовится конкурсная документация по заключению энергосервисных контрактов на модернизацию внутреннего освещения в школах № 21 имени Н.И. Рыленкова, №26 имени А.С. Пушкина, №34, №39, а также гимназии №1 имени Н.М. Пржевальского и гимназии №4.

- Проект очень интересный и, что немаловажно, вызывает положительный отклик у родителей школьников, поскольку позволяет контролировать многие процессы, связанные с обучением и получением сопутствующих услуг для их детей. Прошу эту работу продолжать, чтобы проект «Электронная школьная карта» охватил все без исключения школы города, так как, ещё раз повторюсь, это отвечает интересам и учащихся, и их родителей, - резюмировал глава региона.

Не обошли стороной на встрече и такой острый по весне вопрос, как уборка города.

- Уверен, что вы, Андрей Александрович, как и я, разделяете обеспокоенность смолян в вопросе уборки города, в частности, борьбы с пылью. Мы с вами недавно посещали одно из муниципальных предприятий города, где вы мне докладывали об изменении подходов к работе в данном направлении. Но хотелось бы услышать, что реально городская администрация может сделать? Считаю, что администрация города должна гарантировать людям то, что она в состоянии выполнить, а не обнадёживать смолян невыполнимыми обещаниями.

- Алексей Владимирович, мы прорабатываем этот вопрос. К сожалению, на данный момент организация «СпецАвто», осуществляющая уборку улиц, оснащена оборудованием, которое не отвечает в полной мере современным требованиям, предъявляемым к подобной технике. Однако совместно с инвесторами мы ищем возможные пути решения данного вопроса. Что же касается уборки улиц и проведения ямочного ремонта в настоящее время, то муниципальные предприятия «Жилищник», «Дормостстрой» ведут эту работу в штатном режиме, - ответил Борисов.

СПРАВКА

Единая диспетчерская служба, управляющая городским освещением, будет находиться в здании управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Смоленска на ул. Соболева.