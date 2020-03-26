В Смоленской области заработал центр по оказанию помощи населению в связи с пандемией

25 марта на площадке Смоленского регионального отделения «Единой России» открылся волонтерский центр, главной задачей которого станет помощь наиболее уязвимым в условиях распространения коронавирусной инфекции категориям граждан: ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пожилым людям и инвалидам.

Открывая первое заседание волонтерского центра, Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов напомнил, что Председателем Партии Дмитрием Медведевым на заседании Бюро Высшего совета «Единой России» были озвучены предложения по работе в условиях пандемии коронавируса.

«Четко определена роль регионального отделения партии помочь в сложившейся ситуации. Наша задача - оказать максимальное содействие людям, которые находятся в трудной ситуации и в «группе риска». Мы должны уделить особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пенсионерам, жителям сельской местности. Наш волонтерский центр будет работать в постоянном режиме. Чтобы добиться положительных результатов, обязанности распределены между всеми добровольцами», - подчеркнул Игорь Ляхов.

Руководителем волонтерского центра в Смоленской области назначена региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Светлана Новикова. «Мы должны объединиться на площадке «Единой России» и сделать так, чтобы наша помощь была адресной и полезной», - напутствовала Светлана Алексеевна.

На базе Региональной общественной приемной партии работает колл-центр. По номеру +7 (4812) 31-95-13 можно обратиться за помощью. В свою очередь, специалисты приемной начали обзванивать смолян, которые входят в так называемую группу риска. «Наши специалисты уже обзвонили более 300 жителей города Смоленска, - рассказала руководитель Региональной общественной приемной партии, Секретарь Смоленского городского отделения Партии Тамара Максимчук. - Это те граждане, которые ранее обращались к нам в приемную по разным вопросам, мы продолжаем держать с ними связь. Задача колл-центра - проинформировать граждан о ситуации, узнать, в чем они нуждаются. Мы уже получаем положительные отклики. Люди благодарят за проявленное внимание и заботу».

Фото: smolensk.er.ru.

На организационном совещании волонтеры прошли инструктаж, получили рекомендации от главного врача Смоленской областной клинической больницы Евгения Каманина и регионального координатора партпроекта «Здоровое будущее» Александра Эфрона, и отправились на свой первый выезд.

Отметим, что по данным Роспотребнадзора в Смоленской области по-прежнему нет случаев возникновения новой инфекции. Под медицинским наблюдением по месту жительства находятся 248 человек, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов.