«Единая Россия» совместно с Правительством России и Министерством строительства и ЖКХ предложила ввести особый порядок оплаты ЖКУ и предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах из-за пандемии коронавируса. Предложение озвучил заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак на внеочередном заседании верхней палаты парламента.

В Смоленской области введут особый порядок оплаты услуг ЖКХ. Фото: smolensk.er.ru.

По его словам, пандемия повлияла на финансовое благополучие людей.

- Помимо общего сокращения доходов, граждане несут дополнительные издержки в виде повышенных счетов ЖКУ, которые обусловлены длительным пребыванием дома. Сегодня необходимо введение особого порядка оплаты ЖКУ и предоставления коммунальных услуг, - сказал Турчак.

Он добавил, что предложенные меры разработаны в соответствии со всеми принятыми поправками к федеральному закону о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обращением Президента России Владимира Путина к гражданам, а также с перечнем поручений Правительства по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России.

- Совместно с Министерством строительства и ЖКХ мы подготовили предложения, которые помогут значительному числу наших граждан. Это касается также договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, - уточнил Турчак.

Согласно предложениям, управляющие компании и компании, работающие с твердыми коммунальными отходами (ТКО) не должны начислять пеню в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг, либо услуги по обращению с ТКО. Предлагается, что компании не должны ограничивать или приостанавливать предоставление услуг в случае неполной оплаты. Также предлагается приостановить начисление пени за несвоевременное или неполное внесение взносов на капитальный ремонт, платы за жилое помещение. В том числе необходимо освободить население от обязательств по поверке счетчиков.

- Уверен, что представленный набор мер поможет сгладить последствия пандемии коронавируса, - добавил Турчак.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала озвученные инициативы актуальными и поддержала решение направить их в Правительство России.

По словам регионального координатора партийного проекта «Школа грамотного потребителя», руководителя Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Смоленской области Натальи Кореньковой, данный шаг Правительства своевременный в условиях самоизоляции граждан.

- Решение, которое приняло Правительство, в том числе по временной отмене пени, поможет собственникам более комфортно чувствовать себя в сложившейся ситуации. В случае, если не будет возможности вовремя оплатить по счетам, то пени начисляться не будут. Когда закончится карантин, все смогут заплатить за коммунальные услуги и чувствовать себя при этом в полной безопасности, - подчеркнула Наталья Анатольевна.