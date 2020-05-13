Завершаем учебный год

Алексей Островский в режиме видеоконференцсвязи провёл рабочее совещание, посвящённое вопросам работы системы образования области в условиях дистанционного обучения.

Заместитель губернатора Вита Хомутова предложила для учеников 1-8 классов провести аттестацию по всем предметам до 15-16 мая (в зависимости от режима учебной недели - пяти- или шестидневного), а 10-х классов - до 22-23 мая. При этом, подчеркнула она, оценки за четвёртую дистанционную четверть не должны негативно влиять на годовые.

- Насколько мне известно, профильное министерство предлагает считать датой окончания учебного года для обучающихся 10-х классов - 29-30 мая. На чём основывается ваша инициатива завершить учебный год фактически на неделю раньше? - спросил Островский.

- Анализ, проведённый департаментом по образованию и науке в школах региона, свидетельствует о том, что образовательные программы для 10-х классов выполнены практически в полном объёме, - рассказала замгубернатора. - Кроме того, проведение всероссийских проверочных работ перенесено на начало следующего учебного года. В связи с этим полагаю, что десятиклассники могут закончить учебный год ранее указанного срока. Министерство просвещения не возражает против подобного решения.

Для учеников 9-х и 11-х классов Вита Хомутова предложила до 15-16 мая провести аттестацию по всем предметам, кроме обязательных, по которым учащиеся будут сдавать госэкзамены. Затем с 15-го по 30 мая девятиклассники будут изучать только русский язык и математику, а одиннадцатиклассники - эти же предметы и три дополнительные дисциплины, которые они выбрали для аттестации. Учебный год для выпускников завершится 29-30 мая. С 29 мая по 8 июня пройдут консультации для подготовки к экзаменам.

- Вита Михайловна, все предложения, которые вы сейчас озвучили, считаю разумными и оправданными. Поддерживаю обозначенные сроки, - резюмировал Островский.

КСТАТИ

На совещании Вита Хомутова также рассказала об обеспечении школьников продуктовыми наборами за счёт средств областного и муниципальных бюджетов. Их в апреле получили более 46 тыс. ребят. Замгубернатора предложила в мае выдать продуктовые наборы, исходя из количества рабочих дней, а не дней обучения школьников. Глава региона поддержал это предложение.