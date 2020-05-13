Сдержать слово

Ликвидировать отставание

В микрорайоне Королёвка возводят детский сад на 150 мест. О том, как идут дела на стройке, рассказал и.о. начальника департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константин Ростовцев:

- На данный момент техническая готовность объекта составляет около 30%. На стройплощадке работают 60 человек, задействовано восемь единиц техники. На первом этаже здания разместятся ясельные группы для детей в возрасте от полутора до трёх лет, пищеблок и медицинский кабинет. На втором - группы для детей от трёх до семи лет, танцевальный и музыкальный залы. Планируем, что детский сад будет построен и введён в эксплуатацию к 1 сентября. В то же время отмечу, что на данный момент отставание от графика производства работ составляет около 30 дней. В большей степени это связано с распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. В частности, из-за введённых ограничительных мероприятий увеличились сроки поставки необходимых строительных материалов из Москвы - например, кабельную продукцию мы получили на десять дней позже.

- Константин Николаевич, несмотря на пандемию коронавируса, которая в той или иной степени влияет на интенсивность выполнения строительных работ, прошу держать на ежедневном контроле срок сдачи этого объекта, - подчеркнул Алексей Островский. - Мы его строим для самых главных людей в нашей жизни - для детей. Поэтому детский сад должен быть сдан строго по графику и введён в эксплуатацию. Необходимо также учитывать и то обстоятельство, что определённое время понадобится на получение лицензии на осуществление образовательной деятельности. Поэтому нужно вести конструктивный диалог с подрядной организацией и ускорить темпы работ для того, чтобы сократить 30-дневное отставание от графика и завершить стройку в указанные сроки.

Опережая график

Глава региона также побывал на ул. Мало-Краснофлотской, где в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) идёт капитальный ремонт дорожного полотна. На эти цели из средств федерального и городского бюджетов выделено около 64 млн руб.

О том, когда планируется завершить ремонт и есть ли отставание от графика, губернатор попросил рассказать главу города Андрея Борисова.

- Этот участок на ул. Мало-Краснофлотской достаточно большой, его протяжённость составляет около двух километров, - рассказал градоначальник. - В настоящее время ремонтные работы ведутся с опережением графика - по контракту они должны быть завершены к 1 ноября, но мы выходим на срок окончания ремонта дорожного полотна к 1 октября.

- Это очень радует, - отметил глава региона. - Поскольку, бе-зусловно, ремонт дороги здесь крайне необходим, но в то же время проводимые работы и шум от работающей техники создают серьёзный дискомфорт автомобилистам и жителям близлежащих домов особенно. Если удастся выполнить необходимый объём работ за более короткий период времени, это позволит минимизировать неудобства, которые испытывают смоляне.

Губернатор также попросил конкретизировать, какие работы выполняют на Мало-Краснофлотской, помимо ремонта дорожного полотна.

- Здесь, в частности, будут проведены работы по замене водопроводных сетей, обустройству тротуаров и заездных карманов, - ответил Борисов. - Кроме того, запланировано строительство ливневой канализации, которых у нас в городе крайне не хватает. Также отмечу, что месяц назад в рамках реализации энергосервисного контракта была проведена замена освещения данной улицы.

Максимально озеленить

Фото: администрация Смоленской области.

Активно идёт капитальный ремонт на ул. Николаева, где обновляют важный участок дороги - от проспекта Гагарина до пересечения с ул. Багратиона. Работы, общая стоимость которых превышает 493 млн руб., также выполняются в рамках БКАД.

- Андрей Александрович, - обратился к главе города губернатор, - у меня крайнюю озабоченность вызывает капитальный ремонт улицы Николаева. Собственно, как и у многих горожан, особенно тех, кто здесь проживает. Мы с вами договаривались о том, что на улице Николаева будет проведена комплексная реконструкция с перекладкой всех инженерных сетей. Я знаю, что эта работа ведётся в соответствии с графиком и где-то даже с опережением сроков. Прошу доложить, что сейчас происходит с реконструкцией улицы, а также подробно остановиться на аспекте сохранения зелёных насаждений, поскольку мы с вами это неоднократно обсуждали. Мне важно понимать, как администрация города выполняет мои поручения, а также обещания, данные городской властью смолянам и особенно жителям улицы Николаева в части сохранения как минимум того объёма зелёных насаждений, который здесь был до реконструкции.

По словам Андрея Борисова, сейчас рабочие перекладывают инженерные коммуникации, в частности, водопровод. Идёт капремонт трамвайных путей: уже уложено 1,7 тыс. шпал и смонтировано 700 метров путей, укладываются рельсы на повороте на ул. Багратиона.

- Что касается вопроса озеленения улицы, в городской администрации было проведено несколько публичных обсуждений на эту тему, - продолжил градоначальник. - К сожалению, параметры ул. Николаева таковы, что часть зелёных насаждений, которая находится в границах реконструируемого участка улицы, создаёт препятствия для проведения ряда запланированных работ. Вместе с тем в ходе комплексного обследования, проведённого перед началом ремонта, было выявлено, что некоторые деревья и кустарники находятся в неудовлетворительном состоянии. Поэтому мы будем вынуждены спилить, в частности, 25 аварийных деревьев для того, чтобы провести предусмотренные проектом замену инженерных коммуникаций, расширение проезжей части, обустройство тротуаров и велосипедных дорожек. Вместе с тем планируем высадить 73 клёна, около 40 туй, 1220 кустов разных видов, а также 105 кустов можжевельника. Принципиально важно, что будут высажены взрослые семилетние растения 3,5-4 метров в высоту и диаметром ствола не менее семи сантиметров. Все остальные деревья, которые не попадают в границы ремонтируемого участка, а также не являются аварийными, будут сохранены.

- Давайте договоримся так, Андрей Александрович, с точки зрения тех обещаний, которые городская администрация давала жителям областного центра и жителям улицы Николаева. После завершения реконструкции должны быть проведены все запланированные работы по высадке новых зелёных насаждений. Я знаю, что есть проблема с каштанами - эти деревья не приспособлены к условиям климата средней полосы России по причине загазованности воздуха, резкого перепада дневных и ночных температур. На мой взгляд, администрация города приняла верное решение по замене каштанов на другие породы деревьев, в том числе липы и туи. При этом акцентирую ваше внимание на том, что на месте каштанов необходимо высадить именно деревья, а не кустарники.

Помимо этого, я поручаю вам и вашим профильным подчинённым, в целом проанализировать ситуацию по всем трём районам города в части того, как мы можем их максимально озеленить, чтобы речь шла не только об улице Николаева, но и обо всей городской территории. Поэтому прошу вас провести совещание по данному вопросу и доложить мне о том, какие решения были приняты в рамках данного мною указания.

И ключевое - максимально активно проводите разъяснительную работу среди горожан, информируйте их о том, что деревья будут высаживаться не раньше сентября, так как работы по озеленению, связанные с высадкой растений, летом не проводятся. Далеко не все об этом знают. Залог успеха вашей деятельности как градоначальника, и я неоднократно вам, Андрей Александрович, об этом говорил, максимальное разъяснение жителям города, что, для чего и почему делает администрация города, - резюмировал глава региона.

СПРАВКА

Детский сад на 150 мест в микрорайоне Королёвка строится в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. На эти цели из средств федерального и областного бюджетов выделено около 113 млн руб. Стоит отметить, что возведение детского сада и сроки его ввода в эксплуатацию находятся на личном контроле главы региона.