Губернатор Алексей Островский во время рабочей поездки побывал на границе с Белоруссией, а также проинспектировал материально-техническую базу отделения скорой помощи центральной районной больницы в Красном.

Разъясняют и отслеживают

Фото: администрация Смоленской области.

Движение через российско-белорусскую государственную границу временно ограничено, чтобы пресечь распространение коронавирусной инфекции. Приехавшему на конт-рольный пункт «Красная Горка» губернатору о ситуации на границе рассказали начальник Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области Олег Чуланов и руководитель регионального управления Роспотребнадзора Сергей Рогутский.

- Цель моего визита - мониторинг ситуации с точки зрения противодействия распространению коронавирусной инфекции на территории Смоленской области по компетенции ваших служб. Как вы, Олег Викторович (Чуланов), оцениваете эффективность и достаточность принимаемых мер? Нужно ли, на ваш взгляд, реализовывать какие-либо дополнительные мероприятия здесь, на контрольном пункте «Красная Горка», которые будут способствовать недопущению распространения коронавируса?

Олег Чуланов сообщил, что контроль соблюдения установленных правил пересечения государственной границы ведётся круглосуточно.

- В последнее время значительно снизился пассажиропоток, а также поток автомобильного транспорта, в том числе грузовых автомобилей, пересекающих государственную границу, - отметил он. - На данный момент основная категория граждан, въезжающих в Российскую Федерацию, - это россияне, которые возвращаются в страну через Республику Беларусь. Ежедневно через контрольный пункт проезжают около 70 человек. Работа этого пункта организована на необходимом уровне, все мероприятия спланированы, осуществляются в штатном режиме, проблемных вопросов нет.

Губернатор поинтересовался механизмом взаимодействия с гражданами, которые прибывают в Россию из Республики Беларусь через этот контрольный пункт.

- Например, сегодня в аэропорт Минска прибыло два международных авиарейса из Азербайджана и Армении, - рассказал Чуланов. - На бортах - российские граждане, которые проживали за рубежом и сейчас возвращаются обратно в условиях отмены международных рейсов в российских аэропортах. На контрольном пункте среди таких граждан проводится разъяснительная работа, сотрудниками Роспотребнадзора осуществляется санитарно-карантинный контроль, далее они следуют на территорию Российский Федерации.

Сергей Рогутский добавил, что его ведомство собирает контактную информацию о прибывших и передаёт её в территориальные управления в регионах, куда они направляются.

- Стоит отметить, что круглосуточные дежурства медицинских работников и санитарный контроль, в том числе термометрия, здесь, в Краснинском районе, организованы с 9 марта, - отметил Рогутский. - Я со своей стороны хотел бы выразить вам, Алексей Владимирович, признательность за организацию работы по обеспечению комфортных социально-бытовых условий пребывания для наших сотрудников на контрольном пункте «Красная Горка».

Как скоро приходит помощь?

В Краснинской ЦРБ глава региона выяснил, как работает отделение скорой медицинской помощи. Как рассказала главный врач Краснинской ЦРБ Светлана Ярунова, в районе работают две бригады. Одна базируется в ЦРБ, другая - во врачебной амбулатории посёлка Гусино. В штате восемь фельдшеров и восемь водителей. Автомобилей «скорой помощи» также восемь.

- Такое количество единиц транспорта, на ваш взгляд как главного врача ЦРБ, удовлетворяет потребностям района или этого недостаточно? - спросил Алексей Островский.

- Удовлетворяет, - ответила Ярунова. - Параллельно с этим на системной основе осуществляется замена парка изношенных автомобилей - в этом году мы получили новый автомобиль. Между тем у нас имеется автотранспорт, который эксплуатируется на протяжении десяти лет и более. Конечно, автомобили ещё работают, но имеют большой износ.

- А вот в этой части я хотел бы послушать вас, Елена Николаевна (Войтова, начальник департамента по здравоохранению), потому что, конечно, это не дело, когда эксплуатируются автомобили 2006-2007 года выпуска, - обратился губернатор. - Получается, что мы больше тратим на ремонт этих машин, чем на приобретение новых. Или это не так?

- Алексей Владимирович, конечно, износ транспорта достаточно высок, - согласилась она. - Однако с учётом того, что он вовремя ремонтируется, - машины на ходу. За последние три года учреждение получило три автомобиля «скорой помощи». И в дальнейшем их парк будет обновляться.

Светлана Ярунова заверила, что в последнее время жалоб на работу «скорой помощи» не поступало.

- У нас подобран высокопрофессиональный медицинский персонал, все фельдшеры имеют высшие квалификационные категории, с большим стажем работы, поэтому население получает медицинскую помощь в полном объёме. В среднем на одну бригаду приходится семь-восемь вызовов за сутки».

Губернатор поинтересовался тем, сколько времени в среднем жители района ожидают «скорую помощь».

- С учётом того, что вторая бригада базируется в посёлке Гусино, медики успевают приезжать на вызов в течение 20 минут, а в ряде случаев даже раньше, - рассказала Ярунова.

- По федеральному нормативу 80% вызовов должны обслуживаться в течение 20 минут, - добавила Войтова. - Но ситуация может быть осложнена тем, что одна бригада «скорой помощи» транспортирует в Смоленск пациента с острой патологией. Тогда, естественно, в районе остаётся одна машина, и существует риск увеличения времени ожидания.

- Я благодарю коллектив районной больницы и отделения скорой помощи за работу, за ту помощь, которую вы оказываете краснинцам. Как бы вы, Светлана Викторовна, могли охарактеризовать ситуацию по количеству острых респираторных заболеваний в масштабах района? - спросил губернатор.

- За последний месяц у нас отмечается стабильная ситуация по количеству острых респираторных заболеваний, - рассказала главврач. - Стараемся своевременно самоизолировать приезжих, сейчас в районе под наблюдением медицинских работников ЦРБ находятся 19 человек.