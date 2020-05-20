Защищены ли медики?

Этот вопрос обсудили на совещании, которое посредством видеоконференцсвязи провёл глава региона.

С апреля закупкой СИЗов занимается региональный оператор - Смоленский областной медицинский центр.

- Это решение связано с тем, что на рынке был серьёзный дефицит средств индивидуальной защиты и большой «разброс» с точки зрения ценообразования, - прокомментировала вице-губернатор Полина Хомайко. - Должна отметить, что для обеспечения региональных учреждений здравоохранения СИЗами были выделены средства из федерального и областного бюджетов. В настоящее время лицевые маски, перчатки, шапочки, бахилы и иные средства имеются в достаточном количестве, рассчитаны суточные потребности по рекомендациям Минздрава. Конечно, есть некоторые позиции, по которым мы испытываем дефицит, однако мы прилагаем усилия, чтобы разрешить данную ситуацию. В первую очередь поставляем СИЗы в те учреждения здравоохранения, где проходят лечение пациенты с COVID-19,- Клиническую больницу №1 в Смоленске, Вяземскую ЦРБ, а также Рославльскую и Ярцевскую районные больницы. Также уделяем особое внимание станциям скорой медицинской помощи. При этом снабжаем средствами индивидуальной защиты и все остальные медицинские организации, потому что сегодня во всех районах в зоне риска находится первичное звено системы здравоохранения - и поликлиники, и фельдшерско-акушерские пункты.

- Безусловно, мы должны делать всё возможное, чтобы снабжать медицинских работников, сражающихся с коронавирусом «на передовой», необходимыми средствами индивидуальной защиты, обеспечить условия для сохранения их здоровья, - подчеркнул Алексей Островский. - Меня радует, что эта работа ведётся столь интенсивно, но тем не менее, как я понял, обеспеченность региона СИЗами ещё не максимальная. Полина Викторовна, что, по вашему мнению, нужно сделать, чтобы полностью ликвидировать существующий дефицит?

- Все контракты на поставки уже заключены, буквально завтра мы получим новые партии высоких бахил, одноразовых медицинских халатов, - ответила заместитель губернатора. - Занимаемся этой работой в ежедневном режиме - на постоянной основе ищем дополнительных поставщиков. Учитывая, что рынок пополняется все новыми товарами, предложений уже значительно больше, чем было месяц назад, в перспективе проблем с закупками не будет.

- Благодарю вас за эту работу. Вместе с тем прошу вас, Полина Викторовна, дефицит по тем или иным средствам индивидуальной защиты исключить. В этом смысле никаких полумер быть не должно! Вы за это несёте персональную ответственность, - поставил задачу губернатор.