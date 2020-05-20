Точки роста

Вложили душу

В первой из них сейчас учится 31 ребёнок и работает 41 педагог. Ряд учителей имеют награды «Заслуженный учитель РФ», «Отличник народного просвещения», удостоены Почётных грамот Министерства образования и науки.Школа, разместившаяся в трёх зданиях, оборудована кабинетами истории, географии, биологии, имеет компьютерный класс, спортивный и актовый залы, ученики посещают школьную библиотеку. На прилегающей территории есть спортивная площадка и сад с плодовыми деревьями.

По итогам визита главы региона в сентябре прошлого года муниципалитет получил средства на ремонт школы. Посетив Смоленский район в этот раз, Алексей Островский спросил у его главы Ольги Павлюченковой, на что потрачены деньги.

- В рамках исполнения ваших поручений проведён капитальный ремонт помещений дошкольной группы - на эти цели потрачено более 1,6 млн руб. (средства областного бюджета), - рассказала Павлюченкова. - Все работы выполнены в срок. В частности, заменены окна, полы, двери, проведена внутренняя отделка. Помимо этого, за счёт средств местного бюджета (около 1,5 млн руб.) отремонтированы кровля, системы канализации, электропроводка, приобретена мебель. С 30 января здесь функционируют две дошкольные группы, рассчитанные на 44 ребёнка. Здесь созданы все условия для всестороннего развития детей. На мой взгляд, мы справились с поставленной задачей.

Глава района рассказала, что активное участие в создании уюта в помещениях принимали педагоги. Они красили и расписывали стены, шили шторы и др. В ближайшее время у школы установят веранды, отремонтируют покрытие дорожек по периметру.

- Я благодарен вам, Ольга Николаевна, за то, что те деньги, которые были выделены администрацией региона по моему поручению, освоены эффективно и в срок, - отметил Алексей Островский. - Условия пребывания детей в данном учебном учреждении заметно улучшились. Я уверен , что дети довольны.

Директор Хохловской средней школы Елена Мамонтова дополнила, что ранее в Хохловской средней школе работала только одна дошкольная группа, а после ремонта нашлось место для двух: для малышей младше трёх лет и детей от трёх до семи. Сейчас их посещают 22 воспитанника. Их родители, по словам директора школы, очень довольны.

Губернатор Алексей Островский во время рабочего визита в Смоленский район посетил две средние школы - Хохловскую и Пригорскую. Фото: администрация Смоленской области.

В числе лучших

Далее Алексей Островский отправился в Пригорскую школу. Сейчас в ней учатся 456 ребят. Общеобразовательное учебное заведение выступает региональной площадкой для апробации программы воспитания и социализации, разработанной педагогическими коллективами образовательных организаций нашей страны.

- В этом году на базе одного из крупнейших общеобразовательных учреждений района - Пригорской средней школы - в соответствии с региональным проектом «Современная школа», разработанным в рамках нацпроекта «Образование», будет создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (современная площадка, помогающая развитию способностей детей и их профессиональной навигации), - рассказала Ольга Павлюченкова. - На эти цели из муниципального бюджета выделено более 500 тыс. руб. На сегодняшний день отремонтированы в соответствии с брендбуком (оформлены в едином стиле центров «Точка роста». - Прим. авт.) два кабинета. В ближайшее время будет брендирована ещё зона в холле. Хочу отметить, что аналогичный Центр создан уже в Печерской средней школе. Кроме того, в нынешнем году в рамках реализации регпроекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» на площадке Пригорской школы начнёт работу муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей. Сейчас ведётся подготовка соответствующих помещений.

Алексей Островский спросил у главы района, какая помощь в этой работе требуется от администрации области и главы региона. Та в ответ заверила, что район справится своими силами, и поблагодарила за внимание к развитию образования в регионе.

- Это моя обязанность, - ответил губернатор. - Данная школа - одна из двух крупнейших в районе, количество учеников здесь значительное (более 450 человек), поэтому, естественно, сюда необходимо вкладывать деньги.

В новых условиях

О нововведениях, внедряемых на базе школы в Пригорском, рассказал её директор Валерий Понизовцев:

- Центр «Точка роста» разделён на функциональные зоны, оснащённые самым современным оборудованием: кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также помещение для проектной деятельности - пространство, выполняющее роль центра общественной жизни школы, которое будет зонироваться по принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную, медиазону. Центр смогут посещать не только ученики нашей школы, но и жители близлежащих сельских поселений. Алексей Владимирович, торжественное открытие планируется 1 сентября. Будем рады вас видеть.

- Валерий Павлович, спасибо вам за работу! - поблагодарил губернатор.

СПРАВКА

Пригорская средняя школа включена в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России», а в 2018 г. была занесена в федеральный реестр очередного издания «Всероссийская книга Почёта».