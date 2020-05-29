28 мая 2020 года в деревне Рыбки Сафоновского района освятили и подняли колокола в звонницу колокольни церкви Вознесения Господня, возведенной по инициативе и при поддержке председателя Смоленской областной Думы, Cекретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» Игоря Ляхова, его старшего сына Руслана и многих добрых людей, помогающих в этом благородном деле.

Чин освящения совершил епископ Вяземский и Гагаринский Сергий. Знаменательное событие было приурочено ко Дню деревни и престольному празднику храма - празднику Вознесения Господня.

- Мы совершили великое дело - освятили колокола. С сегодняшнего дня храм, который вскоре будет освящен, обретет свой голос. Этим голосом, колокольным звоном он будет звать вас на молитву. Вы же, когда услышите этот голос - голос колокола, спешите на службу. Если же нет возможности прийти в храм, то хотя бы на минутку прервите дело, которое вы делаете, перекреститесь, помолитесь за себя, за своих деток, и Господь услышит вашу молитву, - призвал Епископ Сергий.

Храм в Рыбках обрел свой голос. Фото: smoloblduma.ru.

Архипастырь поздравил Игоря Ляхова, а также приехавшего на освящение колоколов сенатора от Смоленской области Франца Клинцевича и всех благотворителей, трудами которых были «принесены Богу святые колокола», и отметил, что торжества по случаю Дня деревни перенесены в связи с ограничениями, связанными с пандемией, но обязательно пройдут позже.

Первым был поднят главный колокол, который принято называть благовест.

Говоря о строительстве церкви, Игорь Ляхов отметил, что «это большое объединяющее звено для местных жителей и соседей из окрестных деревень, которые будут создавать приход данного храма». Очередным этапом в истории его возведения стало освящение колоколов.

- Сегодня 11 колоколов, прекрасных и гармоничных, размещены на колокольне. Их ангельская песнь будет окаймлять и защищать эту деревню в память о тех солдатах, которые погибли в годы войны. Более 30 тысяч солдат - наших дедов и прадедов - полегли на рыбковской земле, освобождая ее, - отметил Игорь Васильевич.

По его словам, работы на храме проводятся с помощью Божьей и на пожертвования добрых людей, которые с открытым сердцем помогают в строительстве: «Мы делаем все, чтобы вернулась вера на эту землю, потому что это очень важно и нужно».

- Большой федеральный проект «Историческая память», в рамках которого мы проводим эти работы, имеет областное звучание в виде проекта «Связь поколений», который ведет региональное отделение Партии «Единая Россия». Я хочу сказать слова благодарности тем, кто делает это доброе дело: меценатам, строителям, лично Францу Адамовичу Клинцевичу, митрополиту Исидору, епископу Сергию, владыке Мелетию, отцу Павлу (Петровскому), отцу Василию, отцу Сергию - настоятелю данного храма, всем кто приложил к этому руку и оказал содействие.

Стоит отметить, что прихожане с нетерпением ждут завершения работ и уже давно приходят на службы. С этого года при храме открылась воскресная школа, которую охотно посещают юные жители деревни Рыбки.

- Удивительная история: обычно детей в воскресную школу приводят родители, просят воспитать отбившегося от рук ребенка, а здесь дети приходят сами. Бывает, что родители поначалу даже не знают об этом, - поделилась матушка Анна.

До введения ограничительных мер в период коронавирусной инфекции школу посещали 27 мальчишек и девчонок. Они обсуждали закон Божий, играли, занимались рукоделием, ездили на экскурсии, творческие фестивали, участвовали в постановках на рождественские и пасхальные темы.

- Надеемся, что история с коронавирусом побыстрее закончится, и можно будет в новом учебном году вернуться к занятиям, - призналась Анна Николаевна.

По ее словам, атмосфера храма располагает к общению, улучшается материальная база. Одновременно с колоколами в храме установили новые столы и диванчики для занятий в воскресной школе.