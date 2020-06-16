В Смоленске установили бюст Михаила Кутузова

В Смоленске появился новый памятник: бюст Михаила Илларионовича Кутузова украсил одноименную улицу в столице региона. Достопримечательность установили в День России в сквере «Крылатые земляки» на площадке напротив бассейна «Дельфин».

Знаковая личность

12 июня вся страна отметила важный государственный праздник День России. По старому стилю именно в этот день началась Отечественная война 1812 года. Русский полководец Михаил Илларионович Кутузов внес значительный вклад в победу русской армии над Наполеоном. Для Смоленска, который принял первый серьезный удар войск французской армии, Кутузов по-настоящему знаковая личность, поэтому перед тем, как открыть памятник маршалу делегация посетила несколько знаковых мест.

На открытии памятника вспомнили о чудодейственной иконе Одигитрии, которой молился сам маршал на Бородинском поле. Святыня хранится в Успенском соборе. Фото: пресс-служба Смоленской областной Думы.

Председатель Смоленской областной Думы, координатор проекта «Историческая память» Игорь Ляхов отметил особую роль смолян в событиях 1812 года, подробно остановился на значении иконы Одигитрии для русской армии.

- Сегодня ровно 208 лет с начала Отечественной войны. Полчища Наполеона, более 600 тысяч захватчиков, пытались завладеть Россией, уничтожить ее историю, культуру и самобытность, навязать свои ценности. Простые крестьяне, помещики, именитые князья – все поднялись на защиту Родины. Русской армии пришлось нелегко, ведь войска были рассоединены, встретились только под Смоленском, были слабы числом, но народ поднялся. Духовным символом, путеводительницей и защитницей выступила Одигитрия, икона Божией Матери. Эта икона вместе с русским воинством проследовала от Смоленска до Москвы и обратно. Перед каждым боем воины молились перед иконой, просили помощи и поддержки со стороны небесных сил. На Бородинском поле сам маршал Кутузов молился у Одигитрии, - напомнил Игорь Ляхов при посещении делегацией Успенского кафедрального собора.

Из письма Кутузова смолянам:

- Достойные смоленские жители, любезнейшие соотечественники! С живейшим восторгом извещаюсь я отовсюду о беспримерных опытах в верности и преданности вашей… к любезнейшему отечеству. В самых лютейших бедствиях своих показываете вы непоколебимость правил. Враг мог разрушить стены ваши, обратить в развалины и пепел имущества, наложить на вас тяжкие оковы, но не мог и не возможет победить и покорить сердец ваших. Таковы россияне!

На гранитном постаменте в Сквере Памяти Героев выгравировано письмо Михаила Кутузова к смолянам, в котором он признается в верности и преданности отечеству. Фото: пресс-служба Смоленской областной Думы.

Национальному герою посвящается…

За два с половиной года работы проекта «Единой России» «Защитникам Отечества посвящается..», в рамках которого был установлен памятник Кутузову, по всей Смоленщине установлено 18 монументов героям Великой Отечественной войны и 1812 года, среди них памятники атаману Матвею Платову в Ярцеве и Вязьме. Собравшиеся возложили цветы к подножию открытого ранее бюста Михаила Барклая-де-Толли в Магалинщине.

- Это замечательный проект. За такой короткий срок сделано многое. День России дал нам еще один прекрасный повод вспомнить различные страницы истории нашей Родины. В наших ближайших планах открытие памятника легендарной женщине Марии Октябрьской, которая умерла от тяжелого ранения в смоленском госпитале и похоронена возле крепостной стены, - поделилась депутат регионального парламента, координатор проекта «Связь поколений», лидер поискового движения на Смоленщине Нина Куликовских.

Собравшиеся почтили подвиг русских солдат Отечественной войны 1812 года в Сквере Памяти Героев. Экскурс в историю провел член оргкомитета проекта, ведущий смоленский краевед Игорь Шкурлов.

- Очень символично, что в День России мы открываем памятник одному из главных национальных героев Отечественной войны - Михаилу Кутузову. Проект «Защитникам Отечества посвящается..» призван связать поколения. Он предусматривает не только установку памятников героям Великой Отечественной и войны 1812 года, но и проведение конкурсов и акций, направленных на увековечивание памяти, - отметила член оргкомитета проекта, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Наталья Никитина.

«Мы в долгу перед теми, кто дал нам жизнь»

Бюст Михаила Кутузова стал четвертым памятником полководцу в Смоленске. По словам инициатора проекта «Защитникам Отечества посвящается..» , члена Совета Федерации ФС РФ Франца Клинцевича, на улице, которая носит имя главнокомандующего Кутузова, обязан был появиться монумент.

- Смоляне – настоящие патриоты, которые спасали Россию не один раз. Для меня, как для человека военного, есть важный момент: нельзя допустить искажения и переписывания истории страны. Проект по установке памятников один из ключевых для нас. Мы в долгу перед теми, кто дал нам жизнь, защитил и сохранил землю русскую, - считает Франц Клинцевич.

К сожалению, в условиях ограничительных мер, открытие памятника прошло без большого количества приглашенных. Торжественная часть открытия памятника невозможна в условиях пандемии. Несмотря на это, жители Заднепровья уже успели посетить новый монумент и прочитать выбитые на нем строки: «Наверное, военным надобно родиться, как впрочем, и философом».

Справка

Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов родился в сентябре 1745 (в некоторых источниках 1747г.) года в Санкт-Петербурге. С семи лет юноша обучался военному делу. Заслужил чин капитана в 1762 году. Большое значение в формировании его как военачальника имел боевой опыт, накопленный им в период русско-турецких войн и русско-польской войны.

Кутузов много сделал для улучшения подготовки офицерских кадров: он преподавал тактику, военную историю и другие дисциплины. Успешно выполнил дипломатическую миссию в Пруссии: сумел привлечь её на сторону России в борьбе против Франции.

Огромное значение в жизни великого полководца сыграла Отечественная война 1812 года. Александр I назначил генерала Михаила Кутузова главнокомандующим всеми русскими армиями и ополчениями.

В августе 1812 года Кутузов принял армию от Барклая-де-Толли в селе Царёво-Займище Смоленской губернии (Вяземский район). Несмотря на значительное превосходство противника и отсутствие резервов, главнокомандующий все-таки решает дать генеральный бой Наполеону. Так произошло Бородинское сражение, которое в корне изменило ход войны. После сражений на смоленской земле князю Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову было пожаловано наименование «Смоленский».

Из личного письма Наполеона Кутузову (3 октября 1812): «Посылаю к Вам одного из Моих генерал-адъютантов для переговоров о многих важных делах. Хочу, чтоб Ваша Светлость поверили тому, что он Вам скажет, особенно, когда он выразит Вам чувства уважения и особого внимания, которые Я с давних пор питаю к Вам. Не имея сказать ничего другого этим письмом, молю Всевышнего, чтобы он хранил Вас, князь Кутузов, под своим священным и благим покровом».

Во время Заграничного похода русской армии главнокомандующий простудился и заболел, в апреле 1813 года его не стало. Похоронили великого полководца со всеми почестями в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.