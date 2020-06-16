В Холм-Жирковском открыли мемориальную доска в память об Олеге Макарове

15 июня 2020 года на здании Администрации Холм-Жирковского района открыли памятную доску, посвященную Главе муниципального образования Олегу Макарову, чья жизнь оборвалась в ноябре прошлого года во время тушения пожара. В торжественной церемонии приняли участие его родные, друзья, коллеги и однопартийцы, выступившие инициаторами разместить мемориальную доску в память о трагически погибшем земляке.

На митинге перед зданием Администрации говорилось о настоящем человеке, о том, как много он успел сделать для района, как помогал людям, вел за собой, о его добром сердце.

Глава Холм-Жирковского района Олег Петрович Макаров, член партии «Единая Россия» ушел из жизни 8 ноября 2019 года, помогая жильцам горящего дома. Он, не задумываясь, бросился на помощь соседям тушить пожар, но когда пытался помешать распространению пламени, ему стало плохо. Врачам не удалось его спасти.

Последние пять лет жизни Олег Макаров посвятил развитию Холм-Жирковского района.

«Наш район стал меняться в лучшую сторону. Олег Петрович ставил себе задачу газифицировать в ближайшие годы весь район, и во многом преуспел в этом направлении. Он занимался водоснабжением не только районного центра, но и сельских поселений. Он много отдавал сил и энергии организации ремонта наших дорог, уделял серьезное внимание развитию культуры и образования и другим сферам деятельности Холм-Жирковского района. Некоторые говорят, что он был «отцом» для многих жителей нашего района. Это действительно так и есть. 15 июня (день рождения Олега Макарова) и 8 ноября (день гибели) навсегда станут днями памяти, когда мы будем собираться и вспоминать его», - отметил на митинге его приемник на посту Главы района Ашот Егикян.

Сегодня многое в поселке городского типа Холм-Жирковском и сельских поселениях напоминает об Олеге Макарове. Многим памятны его добрые дела, крепкое плечо, выполненные дела.

По инициативе Холм-Жирковского районного Совета депутатов Олегу Макарову присвоено звание Почетного гражданина Холм-Жирковского района. По предложению местного отделения партии «Единая Россия», которое поддержал Совет депутатов Холм-Жирковского городского поселения, переулок Школьный, где случилась трагедия, переименован в его честь.

«Лично я знал Олега Петровича как человека целеустремленного, отличного профессионала, знающего свое дело, умеющего трудиться. В его бытность поселок и район стали другими, избавились от многих проблем, связанных с водоснабжением и водоотведением, дорогами, хотя времени для решения сложных задач ему было отведено, к сожалению, немного, - подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе Николай Дементьев. - Конечно, сегодня горько и обидно, что его с нами нет. Нет его ни для нас, ни для семьи. Но есть о нем светлая память, мы не забываем, что Олег Петрович работал с нами, и в честь него по инициативе Секретаря регионального отделения «Единой России», председателя областной Думы Игоря Ляхова сегодня открыта памятная доска».

«Олег Петрович дал надежду на лучшую жизнь. При нем делалось очень многое, много добрых дел. Он никогда никому не отказал, не было такого, чтобы он не принял человека. Люди шли постоянно за помощью, - поделилась Татьяна Кульченкова, до недавнего времени работавшая Главой Нахимовского сельского поселения. - У него было столько планов, он хотел еще так много сделать, и обязательно сделал бы. Его жизнь оборвалась внезапно, но по-другому он не мог поступить. В этом весь был наш Олег Петрович, он всегда был в гуще событий, на передовой».

Мемориальную доску отрыли депутат Смоленской областной Думы Николай Дементьев и сыновья Олега Петровича Макарова - Алексей и Андрей. Собравшие возложили цветы.

Справка

Олег Петрович Макаров родился 15 июня 1959 года в городе Сафонове. После окончания Смоленского филиала Тимирязевской сельскохозяйственной академии работал в должности главного зоотехника управления сельского хозяйства Холм-Жирковского района, начальника производственного отдела районного агропромышленного объединения. Был первым заместителем Главы Администрации Холм-Жирковского района, заместителем Главы Администрации Сафоновского района. В 2003 году Олег Петрович Макаров вступил в партию «Единая Россия», входил в местный политический Совет. В 2014 году стал Главой Холм-Жирковского района. Кандидат сельскохозяйственных наук, награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства.