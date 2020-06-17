Учли не всех

Выплаты стимулирующего характера медицинским работникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, обсудили на совещании под председательством губернатора Алексея Островского.

41 жалоба удовлетворена

- Более трёх недель назад я дал указание провести проверочные мероприятия в части выполнения поручений президента по организации стимулирующих выплат медицинским и иным категориям работников, оказывающих медицинскую помощь смолянам, которые заболели коронавирусной инфекцией или находятся в группах риска, а также правильности их начисления, - обратился к участникам совещания губернатор. - Елена Николаевна (Войтова, начальник департамента по здравоохранению), прошу вас доложить о результатах документарных проверок учреждений здравоохранения и о том, в каком объёме у нас в регионе выполнено поручение президента по обеспечению выплат стимулирующего характера работникам медицинских организаций, предусмотренных Постановлениями Правительства РФ №415 и №484.

- В рамках вашего поручения и на основании соответствующего приказа департамента по здравоохранению с 18-го по 29 мая были организованы выездные и документарные проверки 35 подведомственных медицинских организаций, - рассказала она. - Специалисты департамента и Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) проверяли корректность начисленных выплат, предусмотренных Постановлениями Правительства РФ №415 и 484, медикам и иным работникам. Кроме этого, рассматривались вопросы и обращения сотрудников учреждений здравоохранения по вопросам выплат стимулирующего характера, поступившие на «горячую линию» департамента (8 4812 21-80-42, 8 4812 27-10-95), интернет-портал госуслуг, а также в правоохранительные органы. В частности, 111 обращений, зарегистрированных на интернет-портале, касались некорректности начисления выплат, предусмотренных постановлениями. Из них в 60 случаях отсутствовали основания для получения указанных выплат, и обратившиеся получили соответствующие разъяснения. 41 жалоба удовлетворена - начисления будут выплачены в июне вместе с заработной платой за май. Ещё в 10 случаях заявители представили о себе некорректные данные, не указав в том числе медицинские организации, где они работают, - информация по ним уточнялась, но связаться с данными сотрудниками, к сожалению, не удалось, в связи с чем по этим обращениям проверочные мероприятия не были проведены.

Не внесли в перечень

Также начальник департамента сообщила, что многие медучреждения, где прошла проверка, утверждая перечни подразделений и должностей, дающих право на стимулирующие выплаты, не охватили всех контактирующих с больными новой коронавирусной инфекцией работников. В частности, речь идёт о врачах-рентгенологах, врачах-эпидемиологах и их помощниках, сотрудниках клинико-диагностических лабораторий. По рекомендации департамента по здравоохранению в медицинских организациях созданы рабочие группы по рассмотрению вопросов, касающихся реализации данных постановлений правительства.

- Наличие в учреждениях здравоохранения некорректных локальных нормативных актов привело к отказу в осуществлении стимулирующих выплат ряду сотрудников. Подобные случаи выявлены в 15 медицинских организациях. На сегодняшний день работникам этих учреждений начислены полагающиеся им выплаты на общую сумму 1,9 млн руб., а также проведена работа по корректировке нормативной документации, - добавила Елена Войтова.

Кроме этого, по её словам, в ходе проверки выявлены нарушения трудового законодательства при переводе сотрудников учреждений здравоохранения на временную работу в развёрнутые инфекционные госпитали. В частности, младший медицинский персонал и иные сотрудники (буфетчицы и кастелянши) Клинической больница №1 не были ознакомлены с дополнительными соглашениями, а в Рославльской и Вяземской ЦРБ эти нормативно-правовые документы были заключены не со всеми переведёнными в инфекционные госпитали медработниками.

- На сегодняшний день во всех учреждениях здравоохранения данные допсоглашения заключены в полном объёме, - отметила Войтова. - Также хотела бы дополнить, что первый случай COVID-19 в Смоленской области был зарегистрирован 25 марта. По результатам проверки выявлено, что медицинским работникам Станции скорой медицинской помощи, Поликлиники №1, Клинической больницы №1, оказывавшим помощь больным с новой коронавирусной инфекцией в марте, выплаты стимулирующего характера не были начислены. Денежные средства им будут переведены вместе с заработной платой за май в июне. Общая сумма начислений составляет 800 тыс. руб.

Не останется безнаказанным

Отдельно начальник департамента здравоохранения остановилась на оплате труда медицинских работников из средств Территориального ФОМС:

- При проверке Клинической больницы №1 установлено, что некоторым медицинским работникам за апрель была выплачена заработная плата из средств ФОМС без учёта стимулирующих выплат в меньших размерах, чем средняя заработная плата за первый квартал текущего года по предыдущему месту работы. Именно это, Алексей Владимирович, и послужило поводом для коллективного обращения сотрудников инфекционного госпиталя, развёрнутого на базе Клинической больницы №1. На данный момент этот вопрос урегулирован - персоналу доначислена заработная плата из территориального ФОМС за апрель. В настоящее время ТерриториальнымФОМС проводится собственная проверка. О её результатах доложим вам совместно с представителями фонда после завершения проверочных мероприятий.

- Жду от вас дополнительную информацию после проведения проверки Территориального ФОМС. Ещё раз акцентирую ваше внимание на том, что в отношении руководителей медицинских организаций области, допустивших нарушения в части выплат стимулирующего характера, необходимо применять меры дисциплинарного взыскания, - подчеркнул Алексей Островский.

Инна Макарова

Справка

Выплаты врачам, средним и младшим медицинским работникам, задействованным в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, лечении этого заболевания, установлены двумя Постановлениями Правительства РФ: №415 от 2 апреля 2020 года и №484 от 12 апреля 2020 года. Первое из них устанавливает стимулирующие выплаты, размер которых определяется средним доходом специалистов той или иной категории в регионе за 9 месяцев прошлого года, а второе содержит фиксированные суммы выплат. Так, врачам, оказывающим специализированную медпомощь в условиях стационара, установлена выплата в 80 тыс. руб. в месяц, среднему и младшему медперсоналу - 50 и 25 тыс. руб. соответственно. Врачам «скорой медицинской помощи» должны выплачивать 50 тыс. руб., среднему, младшему медперсоналу и водителям «скорой медицинской помощи» - 25 тыс. руб.