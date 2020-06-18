В Смоленске ветерану вручили телефон с бесплатной мобильной связью

Ветерану Великой Отечественной войны вручили телефон с бесплатной мобильной связью. Акция реализуется благодаря совместным усилиям «Единой России» и добровольческого движения «Волонтеры Победы». Она приурочена ко Дню Победы, однако, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой стартовала только сейчас.

Участники войны не только получат в подарок телефоны, они еще будут обеспечены специальным тарифом «Ветеран», который позволит им до конца жизни получать звонки и звонить самим совершенно бесплатно. Об этом рассказал региональный руководитель движения «Волонтеры Победы» Денис Корж. Он совместно с депутатом городского совета Александром Верейкиным сегодня вручил такой телефон 96-летней жительнице Смоленска Евгении Абрамченковой.

Она родилась в 1924 году в деревне Красноселье Глинковского района. Когда началась война, юная Женя закончила 10 классов. «Практически всех моих одноклассников сразу же забрали воевать. Мне тогда еще было 17 лет, на фронт меня брать не хотели, - рассказывает Евгения Кузьминична. – Всей семьей мы уехали в Тамбовскую область. Именно там я призвалась на Волховский фронт, достигнув совершеннолетия».

Евгения Абрамченкова служила в 78-ом инженерно-саперном батальоне резерва главного командования. Зимой 1943 году воинскую часть перекинули под Великой Новгород. До нового места службы пришлось идти пешком 500 километров. 9 мая молодая девушка встретила в Эстонии на острове Эзель. «Прыгали от радости до потолка, когда узнали о Победе», - со слезами на глазах вспоминает ветеран. После войны Евгения Кузьминична вернулась на свою малую Родину, где практически всю жизнь проработала в ельнинской библиотеке.

Несмотря на почтенный возраст, Евгения Кузьминична продолжает вести активный образ жизни. По словам женщины, она очень гордится своей большой семьей – у нее трое детей, четыре внука и четыре правнука.

«Желаем вам и вашим родным крепкого здоровья. Знайте, что мы всегда на связи, готовы оказать помощь в любой ситуации», - обратился к ветерану Александр Верейкин.

Отметим, что всего в регионе будут переданы 400 телефонов участникам Великой Отечественной войны.