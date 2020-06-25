В ответе за людей

Алексей Островский во время поездки в Гагаринский район ознакомился с производственными мощностями предприятия по производству мяса кроликов в деревне Клушинке, а также побывал в селе Токареве, где готовится к открытию аптечный пункт, отремонтированный и оборудованный за счет средств социально ответственного бизнеса.

Справились с ЧП

В состав комплекса кролиководческой фермы компании «КролЪ и К» входят промышленные ангары для выращивания мясных пород кроликов, собственный комбикормовый завод с немецким оборудованием, современные цехи убоя и переработки, здание репродуктора-лаборатории, где содержится племенное поголовье – генофонд фермы. Есть и собственный автопарк с рефрижераторными установками.

В январе на предприятии сгорел цех убоя и переработки. Компании удалось восстановить его за четыре месяца. В ходе экскурсии по предприятию Алексею Островскому продемонстрировали производственные мощности реконструированного цеха, который начал работу на прошлой неделе.

– Алексей Владимирович, наша ферма полностью оснащена средствами автоматизации всех процессов (кормление, поение, охлаждение, отопление и т.д.), – рассказал учредитель предприятия Олег Папушин. – Что касается реконструированного цеха, то на данный момент площадь его территории расширена на 400 квадратных метров и теперь составляет 1,5 тыс. квадратных метров. Здесь установлено современное оборудование, которое позволило увеличить мощности.

– Товарная номенклатура компании представлена 33 позициями – мы производим тушки кроликов, полуфабрикаты (котлеты, маринады и пр.), – добавила директор по сбыту компании Людмила Ужегова. – В ближайшей перспективе планируем расширить ассортимент продукции до 70 позиций, будем производить колбасы, ветчину, сосиски, пельмени... Уже закуплено оборудование для производства пельменей, позволяющее выпускать около 700 кг готовой продукции в час!

Помогают делом

- Ассортимент производимой продукции впечатляет! Насколько она сегодня востребована? – спросил глава региона.

- Наша продукция пользуется большим спросом у покупателей, поступает много заказов, поэтому и принято решение о расширении производства на новой откормочной площадке, где в настоящее время ведется строительство кролиководческой фермы второй очереди, – ответил Папушин. – Это стало возможным во многом благодаря вашему содействию, Алексей Владимирович. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо за ту поддержку, которую вы нам оказали в конце прошлого года в части льготного кредитования. Огромная благодарность от всего коллектива!

– Любые человеческие отношения – это дорога с двусторонним движением. Поэтому в данном случае мы помогаем предприятию, а предприятие в свою очередь помогает региону создавать новые рабочие места, платит налоги в бюджеты всех уровней, реализует социальные проекты. Поэтому даже не знаю, кто кого должен благодарить. Я вам тоже говорю спасибо! – сказал Островский.

– Хочу сказать, что у нас работает замечательный коллектив. В сложный для компании период после того, как сгорел цех убоя и переработки, ни один работник не уволился. С такими ответственными людьми приятно работать, – подчеркнул учредитель компании. – На сегодняшний день здесь трудятся 150 человек. Открытие новой производственной линии в цехе убоя и переработки позволит создать дополнительно еще 15 рабочих мест.

– Я вам крайне признателен за это, Олег Владимирович, – поблагодарил губернатор. – Есть ли у вас какие-либо вопросы к департаменту по сельскому хозяйству и продовольствию, администрации области, в которых необходимо наше содействие или мое личное участие?

– Мы плотно взаимодействуем с департаментом, и никаких проблемных вопросов, требующих вашего, Алексей Владимирович, содействия, нет. Все решаем в рабочем порядке, – сказал Папушин.

Далее глава региона побывал на строительной площадке, где ведутся работы по возведению кролиководческой фермы второй очереди. Ожидается, что объем инвестиций в строительство объекта составит свыше 1 млрд руб.

– Проект предполагает строительство 14 ангаров для содержания свыше 15,8 тыс. голов родительского поголовья и более 1 тыс. голов прародительского поголовья кроликов, а также обустройство селекционно-генетического центра, - рассказал Олег Папушин. – Работы будут завершены к концу первого квартала следующего года. К настоящему времени строители завершили работы по возведению бетонных конструкций, к концу сентября будут введены в эксплуатацию два ангара, репродуктор и санпропускник. В них установят современное итальянское оборудование, затем будут организованы пусконаладочные работы. В период действия ограничительных мероприятий существуют небольшие проблемы, связанные со сроками поставки оборудования, но, я уверен, что мы все успеем. Первую партию кроликов планируем завезти в конце сентября. Ожидается, что готовую продукцию начнем выпускать уже в феврале. Спасибо вам огромное, Алексей Владимирович, за содействие, которое вы нам оказали – я сейчас говорю об организации процесса по оформлению и предоставлению необходимых земельных участков, технологическому подключению инженерной инфраструктуры. Хочу вас заверить, что все строительные мероприятия будут выполнены в срок и на высоком качественном уровне.

Еще один учредитель кролиководческой фермы Владимир Брежнев обратился к губернатору за содействием в решении вопроса о ремонте дороги, ведущей к предприятию.

– Я предварительно изучал этот вопрос, – ответил губернатор. – Дорогу мы отремонтируем в следующем году. Работы начнутся в начале строительного сезона – в марте – апреле, и к середине октября дорогу восстановят.

Новая аптека

Долгожданный аптечный пункт в Токареве. К открытию уже все подготовлено. Фото: администрация Смоленской области.

Также Алексей Островский побывал в селе Токареве, где в одном из помещений администрации сельского поселения по инициативе Владимира Брежнева кролиководческая компания отремонтировала и оборудовала аптечный пункт, который готовится к открытию.

– Аптечный пункт откроется, как только будет получена лицензия, – рассказала глава Никольского сельского поселения Олеся Воробьева. – Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Я хочу поблагодарить вас, Алексей Владимирович, и вас, Владимир Аркадьевич (Брежнев). Буквально сегодня люди подходили, интересовались, когда же откроется аптека. Дело в том, что здесь в радиусе 30 километров нет аптечных пунктов. Конечно, лекарства привозят в ФАПы, под заказ, но иногда нам самим приходится ездить в районный центр за теми или иными препаратами. А теперь эта новая аптека будет обслуживать около тысячи человек – жителей Токарева и близлежащих сел. Это действительно большой подарок для всех нас! Мы очень благодарны за такое внимание.

– Наше предприятие с радостью готово и впредь оказывать подобное содействие. Это подарок от нас жителям Токарева! – подчеркнул Брежнев.

– Хочу обратить внимание, какой хороший ремонт здесь выполнен. Это помещение, принадлежащее администрации сельского поселения, некоторое время пустовало. Рабочие все сделали очень быстро и качественно, буквально в течение двух недель – провели коммуникации, заменили двери, построили новое крыльцо, – отметила Воробьева.

На работу в аптечный пункт будет приезжать фармацевт из Гагарина.

– Я дам поручение своему заместителю, курирующему сферу здравоохранения, чтобы профильный департамент в минимально короткие сроки, установленные законодательством, выдал лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и аптека поскорее заработала – этот вопрос очень важный с учетом того, что затрагивает интересы такого значительного числа жителей. Владимир Аркадьевич, большое вам спасибо за оказанную помощь! – сказал глава региона.

СПРАВКА

Сейчас общее поголовье кролиководческой фермы в Гагаринском районе составляет около 18 тыс. маточного поголовья. Ежегодно компания выпускает около 1 тыс. тонн мясной продукции. Предприятие является постоянным участником Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень». В 2016 г. продукция фермы была отмечена золотой медалью Министерства сельского хозяйства, в 2017 г. – серебряной. Кроме этого, в 2017 г. предприятию был присвоен статус племенного репродуктора по разведению кроликов новозеландской белой породы.