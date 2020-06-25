Комфорт в село

- Юрий Иванович (Ивашкин, глава Руднянского района), благодаря эффективному взаимодействию администрации Смоленской области с Министерством сельского хозяйства был достигнут ряд важных решений, которые позволят улучшить качество жизни в селе Понизовье, - подчеркнул Алексей Островский, прибыв в этот населённый пункт. - В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году здесь будет проложено почти 11 километров новых сетей водоснабжения с бурением артезианской скважины, осуществлена реконструкция сетей водоснабжения протяжённостью 6 километров, проложено 17,5 километра сетей газоснабжения для обеспечения бесперебойной подачи газа к жилой зоне и объектам социально-культурной сферы. В дополнение к этому мы приобретём автобус для автопарка Руднянской районной центральной клубной системы, который будет обслуживать Понизовское сельское поселение. Общая сумма средств федерального, регионального и местного бюджетов, которая будет направлена в 2020 году на эти цели, составляет 101 млн рублей. Знаю, что вы еженедельно проводите совещания, в том числе с участием специалистов департамента по сельскому хозяйству и продовольствию. Прошу вас доложить, что уже выполнено на данный момент, в какие сроки запланировано завершение всех работ, чтобы мы с вами совместно - я как глава региона, вы как глава муниципального образования - могли гарантировать жителям Понизовья реально ощутимые результаты?

- Алексей Владимирович, во-первых, хочу поблагодарить вас от лица всех жителей села за такую поддержку, - сказал глава района Юрий Ивашкин. - Мы плотно взаимодействуем в решении всех этих вопросов, о которых вы сказали, с сотрудниками департамента по сельскому хозяйству и продовольствию. Кто-то скажет, что в Понизовье люди были обеспечены питьевой водой - да, это так. Но теперь она будет совершенно другого качества! Также для жителей села большая радость, что их дома газифицируют. До вас, Алексей Владимирович, было как минимум три губернатора, которые говорили, что в Понизовье придёт газ. Но дело с мёртвой точки так и не сдвинулось. Вместе с тем, когда вы приезжали сюда ранее, пообещали, что будете уделять самое пристальное внимание всем социальным вопросам нашего района, и вот на сегодняшний день уже практически решён один из важнейших и долгожданных вопросов для села Понизовья - его газификация.

Уже проведены конкурсные процедуры, подрядная организация приступила к прокладке газопроводных сетей низкого давления. Строительные работы проходят с опережением графика. Сроки сдачи в эксплуатацию объектов газификации - в сентябре, системы водоснабжения - в ноябре. Подрядчик добросовестный, никакого риска в отставании от графика мы не видим. Также хочу дополнить, что уже приобретён автобус для Понизовского сельского Дома культуры, который будет обслуживать и близлежащие деревни. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за то, что в 2014 году вы нам оказали содействие, выделив финансирование из областного бюджета на решение проблемы с отоплением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры села, два года спустя был произведён ремонт Понизовского Дома культуры - на эти цели из регионального бюджета по вашему поручению направили около 3,5 млн руб. Надеюсь, что в ноябре мы вновь увидимся и доложим вам о проделанной работе в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Обращение жителей

Затем глава региона отправился в Рудню, где пообщался с жителями улиц Исаковского и Мельникова, которые ранее обратились к нему с вопросами о сроках газификации и неудовлетворительном состоянии дорожного полотна.

- Владимир Владимирович (Ольшанкин), Лия Петровна (Алексеенкова), я не мог не приехать к вам, поскольку получил это обращение, начал разговор губернатор. - Сейчас я вам расскажу, что делалось областной и районной властью в рамках моих поручений по интересующему вас вопросу все минувшие годы и что будет сделано в ближайшее время. В 2016 году была разработана проектно-сметная документация на строительство распределительного газопровода по улицам Исаковского и Мельникова, в 2018 году получено положительное заключение экспертизы проектной документации. К сожалению, в связи с ограниченными возможностями бюджета, как регионального, так и местного, нам не удаётся в короткие сроки реализовать мероприятия по подготовке проектно-сметной документации, получению экспертизы и выполнению строительно-монтажных работ - в итоге они «растягиваются» на несколько лет. В нынешнем году по моему указанию районные власти обратились в департамент по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству с заявкой на включение распределительного газопровода в программу газификации Смоленской области, финансируемой за счёт специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями на 2021 год.

Так что совместно с руководством района мы эту проблему решим. Вы просто должны понять, что, как и в любой семье, когда желаемое всегда превышает возможности семейного бюджета, так и у меня - количество смолян, которые ждут газификацию, к сожалению, пока несоизмеримо больше, чем количество тех денег, которые предусмотрены на эти цели в региональном и местном бюджетах. Но я вам обещаю, что в 2021 году на ваших улицах проложат уличный газопровод протяжённостью 1,1 км и 34 домовладения получат возможность подключения к централизованной системе газоснабжения.

Что касается качества дорожного полотна на улицах Исаковского и Мельникова, то, реагируя на ваше обращение, Владимир Владимирович (Ольшанкин), я в вашем присутствии поручаю главе района совместно с профильным департаментом решить проблему, связанную с ремонтом участков улично-дорожной сети, обеспечив отсыпку песчано-гравийной смеси либо проведение ямочного ремонта дорожного полотна. Эти работы необходимо в обязательном порядке провести в 2021 году. В этом году, к сожалению, не получится, поскольку денежные средства распределены между другими муниципальными образованиями. Прошу вас довести до ваших соседей информацию о том, что к следующему лету здесь будет и газ, и отремонтированная дорога. Вы удовлетворены моими ответами, Лия Петровна, Владимир Владимирович? Есть ли ещё какие-либо вопросы ко мне, пожелания?

- Спасибо, Алексей Владимирович, за то, что лично приехали! Я обязательно сообщу нашим жителям и по поводу газификации, и по поводу ремонта дороги, - ответил Владимир Ольшанкин.

- Уважаемые Владимир Владимирович и Лия Петровна, со своей стороны я хочу добавить, что с Алексеем Владимировичем работаю уже девятый год, и ещё не было случая, чтобы он нарушил свои обещания. Все его поручения находятся на особом контроле, и мы несём за их реализацию персональную ответственность, - подчеркнул Юрий Ивашкин.

Инна МАКАРОВА

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

КСТАТИ

Сейчас Понизовье - один из самых крупных населённых пунктов Руднянского района. В нём проживают более 700 человек.