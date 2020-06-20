«Медицина – это наш выбор, наша работа, наша жизнь»

- «Врач» - это всегда про трудности и ответственность. Вспомните, почему выбрали эту профессию? Помните момент, когда определились – «хочу помогать именно детям»?

- Это моя мечта с самого раннего детства. Я прекрасно помню свою любимую игрушку, мягкого медведя, помню, как училась на нем ставить уколы. Я не представляю себя ни в какой другой профессии. Почему детский врач? Я люблю детей! Педиатрия – это одна из самых сложных специальностей, потому что маленький ребенок не может рассказать, что именно у него болит. Врачам порой приходится нелегко. Дети это наше будущее, ради которого мы живем.

- Виктория Николаевна, расскажите про ваше становление как врача?

- В Смоленске я окончила среднюю школу №17, после поступила в Смоленский государственный медицинский институт. По распределению вместе с мужем уехали в Череповец, где мы прошли интернатуру и проработали десять лет. После этого вернулись в Смоленскую область. Я устроилась врачом-педиатром в поликлинику №7. Отработала там три года, дальше стала заведующей педиатрическим отделением. А потом мне предложили работу по организации медицинской помощи детскому населению в Администрации города. Прошла конкурс, стала работать главным педиатром Смоленска. Затем занимала должность начальника отдела в Департаменте по здравоохранению. Этот период в моей жизни дал мне большой опыт, развил организаторские способности. В 2013 году я была назначена на должность главного врача Смоленской областной детской клинической больницы.

- Виктория Николаевна, сейчас, в период пандемии, на врачах и на руководителях медицинских учреждений лежит огромная нагрузка и ответственность. Но, когда с Вами встречаешься, несмотря на обстоятельства, всегда заряжаешься Вашей энергией – кажется, что вы успеваете в два раза больше, чем остальные. Как вам это удается?

- В нашей профессии не принято жаловаться. Мы сами пришли в медицину, мы просто живем этой работой. Я думаю, что для каждого врача, медсестры, санитарочки работа – это образ жизни. Зачастую мы проводим здесь больше времени, чем в семье. Жаловаться на жизнь, которую мы сами выбрали – это неправильно.

- Сейчас ваша работа, работа детской больницы, ее специалистов сильно поменялась – в условиях борьбы с пандемией?

- Работа поменялась кардинально. Поменялась и жизнь всей Смоленщины, России и мира. Мы все живем и работаем по-другому, подстраиваясь под новые условия. На территории больницы масочный режим, ежедневно измеряем температуру, проводим постоянные санитарные обработки. Все дети, страдающие хроническими заболеваниями, которые нуждаются в специализированной помощи, продолжают поступать к нам. Мы обязаны соблюдать максимальные меры предосторожности, чтобы никто не заболел, чтобы работа шла также как и до пандемии.

- Много ли молодых врачей в больнице? Как происходит сотрудничество со студентами медицинских вузов, колледжей?

- Молодежи приходит много. Это студенты, у которых горят глаза. Практически все, кто связывает жизнь с педиатрией, проходят через нашу больницу. Во вне учебное время ребята занимаются волонтерством. Мы очень тесно сотрудничаем с медуниверситетом. Каждый год к нам приходит 2-3 молодых специалиста. В будущем планируем построить новый корпус больницы, проект уже изготовлен. Мы хотим сделать активный хирургический корпус, в котором будут объединены детская хирургия, детская травматология и ортопедия, травмапункт, офтальмология, реанимация. Этот корпус необходимо обеспечить молодыми специалистами. Мы уже начали работу по поиску медиков, берем студентов на целевой основе. Планы большие, работы очень много, и мы к этому готовы.

- Возможности медицины постоянно расширяются, какие новые технологии и методики появляются у ваших специалистов?

- У нас много положительных перемен, появилось действительно уникальное оборудование. Мы получили очень хороший ультразвуковой аппарат экспертного класса, наркозно-дыхательный аппарат в кабинет МРТ. Теперь некоторые обследования мы можем проводить с применением наркоза, это очень важно.

Приобретение магнитно-резонансного томографа для нашей больницы, конечно, повысило выявляемость патологических состояний на раннем этапе. Мы успеваем вовремя направить детей в клиники федерального уровня. Очень хорошее оборудование приобрели для укомплектования кабинета врача офтальмолога. Мы даже получили аппарат ультразвуковой диагностики патологии сетчатки. Это маленький переносной прибор, который может использоваться в реанимации для исследования глазного дна. В кабинет врача оториноларинголога мы получили новые гибкие ларингоскопы – их не было у нас никогда. У докторов есть все необходимое оборудование для оказания полноценной и качественной медицинской помощи.

- Расскажите, пожалуйста, что это за интересный проект «Коробка храбрости»? Какой он находит отклик у маленьких пациентов?

Это наш любимый проект. «Коробку храбрости» мы проводим вместе с благотворительным фондом «Море добра». В каждом кабинете, в поликлинике, стационаре стоят коробки с игрушками для детей – это карандаши, альбомы, краски. После любой процедуры ребенок выбирает себе что-то в подарок, который он унесет с собой. К сожалению, в связи с введением карантинных мер, нам пришлось приостановить эту добрую акцию, чтобы не подвергать рискам детей. Он обязательно снова начнет работу, когда пандемия закончится.

- Есть еще какие-то акции, которые Вы проводите в детской больнице?

- Мы тесно сотрудничаем с волонтерами. Вместе проводим детские мероприятия во время детского КиноМая. К нам приезжают известные актеры, ставят спектакли. Нам помогают студенты медицинского колледжа. Они в игровой форме проводят лекции для детей о гигиене, болезнях. Сейчас дети только на круглосуточном стационаре, посещения ограничены. Первый раз, из-за пандемии, День защиты детей мы провели без аниматоров и шоу мыльных пузырей. Сделали конкурс детских рисунков. Конечно, это огорчает и деток, и нас. Но я уверена, что сейчас мы на верном пути. Только соблюдая все меры предосторожности, мы сможем вернуться к полноценной жизни.