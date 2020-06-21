Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов посетил Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования города Смоленска, Смоленскую областную детскую больницу и Смоленскую областную клиническую больницу.

Парламентарий выразил огромную признательность людям, которые выбрали медицину делом своей жизни.

«От души поздравляю всё медицинское сообщество с Днем медицинского работника. Вы выполняете благородную и почетную миссию – спасаете и лечите людей. Спасибо за ваши добрые сердца, высокий профессионализм, добросовестность, милосердие, готовность в трудную минуту прийти на помощь», – подчеркнул Игорь Ляхов.

Сегодня медицина живет в новой реальности. Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы и показала, как важна отрасль здравоохранения и люди, которые в ней работают. Врачи, фельдшеры, медсестры, санитары, сотрудники скорой помощи и поликлиник уже несколько месяцев находятся на передовой и самоотверженно борются с распространением инфекции, спасая человеческие жизни.

Смоленских медиков поздравили с профессиональным праздником. Фото: smolensk.er.ru.

«Вы трудитесь в непростое время. В условиях пандемии стоите на страже нашего здоровья, зачастую жертвуя своим собственным. Сейчас общество поняло, как важна работа медицинской службы, и по достоинству оценило ваш бесценный труд, с пониманием стало относиться к вашим проблемам. Надеюсь, что такое отношение сохранится и после завершения пандемии, и профессия врача будет популярна среди нашей молодежи», – отметил парламентарий.

По словам заведующей отделением медицинской реабилитации Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Елены Гомжиной, долг врача независимо от условий помогать людям вновь обрести здоровье и вернуться к полноценной жизни. «К нам поступают пациенты с хроническими болевыми синдромами, с нарушением двигательной функции. Я из семьи врачей и всегда мечтала продолжить семейную династию. Для меня важно помогать людям, чтобы проходила боль, которая их беспокоит. Я очень люблю свою работу. У нас мудрый руководитель и замечательные квалифицированные специалисты», – поделилась Елена Алексеевна.

Игорь Ляхов поблагодарил медперсонал Центра за чуткое и трепетное отношение к пациентам, а главного врача Анатолия Овсянкина за умелое руководство медучреждением.

В каждой больнице работают настоящие профессионалы, которые выполняют свои служебные обязанности безукоризненно.

Врач Смоленской областной детской больницы Петр Шевченко один из лучших анестезиологов-реаниматологов области, спас тысячи детских жизней, в профессии более 35 лет.

Многие медицинские работники в период пандемии COVID-19 стали активными участниками волонтерского движения. Так, медсестра травматолого-ортопедического кабинета консультативной поликлиники Центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Юлия Кеженова – волонтер федерального штаба. Она занимается доставкой продуктов, лекарственных препаратов пожилым и маломобильным гражданам.

Главный врач Смоленской областной детской больницы Виктория Макарова рассказала спикеру регионального парламента о своих надеждах по поводу строительства нового корпуса больницы. «На сегодняшний день наше учреждение единственное в регионе, где оказывается специализированная помощь детям. Часть отделений, например, хирургическое, соматическое, находятся в других больницах города. Наша цель – объединить их в одной детской областной больнице. Изначально здание было рассчитано на 110 коек, сейчас их 235. У нас хорошее современное оборудование, достаточное финансирование, великолепный медицинский персонал, слаженный и высокопрофессиональный коллектив. И очень приятно, что нашу работу отмечают депутаты областного парламента», – прокомментировала Виктория Макарова.

Своих коллег за добросовестный труд поблагодарил главный врач Смоленской областной клинической больницы, профессор Евгений Каманин.

«День медицинского работника был и остается нашим замечательным праздником. Хочу пожелать вам доброго здоровья и благополучия. Мы с вами всегда работаем напряженно, а в это время как никогда. Тем не менее, вы успешно справляетесь со всеми проблемами и задачами, которые перед вами стоят, и всегда находитесь на высоте», – сказал Евгений Иванович.

Пообщавшись с сотрудниками медучреждений, Игорь Ляхов вручил заслуженным медикам Благодарственные письма и Почетные грамоты Смоленской областной Думы. К поздравлениям присоединился член Совета Федерации Федерального Собрания Франц Клинцевич, подарив награжденным цветы. Некоторые виновники торжества был отмечены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».