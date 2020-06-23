В Смоленске продолжат контроль за благоустройством

Члены регионального Общественного совета проекта «Единой России» «Городская среда» обсудили работы по благоустройству.

Как сообщила заместитель Главы города Смоленска по городскому хозяйству Анна Пархоменко, часть сэкономленных средств пойдет на дополнительные дворы, другая - на изготовление проектно-сметной документации.

- На сегодняшний день договора с подрядными организациями на 2020 год заключены. Кроме того, Минстрой предложил начать заключать договора на 2021 год уже сейчас, - отметила Анна Пархоменко. По ее словам, весной было проведено рейтинговое голосование, где муниципалитеты региона высказали свое мнение, какие объекты должны быть благоустроены в первую очередь. Уже этой осенью будут проведены конкурсные процедуры по ремонту объектов 2021 года.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Анатолий Глебов рассказал о нововведениях, которые касаются подрядных организаций. Теперь оплата подрядчику будет осуществляться поэтапно. Это поможет освоить бюджет и снизить риски недобросовестного отношения к работе.

Кроме этого, качество ремонта будет контролировать специально привлеченная инженерная организация «Смол-ДорНИИ-Проект».

- После того, как мы согласуем график проведения ремонтных работ, его выверяют инженеры. Теперь, прежде чем уложить асфальт, «Смол-ДорНИИ-Проект» берет пробу, выдает заключение о его качестве. Только после экспертизы подрядчик имеет право его укладывать. Асфальт должен полностью соответствовать заявленным стандартам, - подчеркнул Анатолий Глебов.

Заместитель Секретаря Партии по проектной работе, депутат Смоленской областной Думы от «Единой России» Сергей Шелудяков отметил, что привлечение профессионалов положительно скажется на качестве ремонтных работ. Он также рекомендовал членам Общественного совета активно мониторить ремонт общественных зон в Смоленске. Отметим, что за каждым объектом будут закреплены кураторы из числа депутатов, членов совета проекта, общественников и активных жителей города.

Напомним, что в этом году в областном центре появятся новые скверы. Преобразится территория мемориала «Танк» (на въезде в город), парк Пионеров (на пересечении улиц Барклая де Толли и Исаковского), парковая зона (у памятника Федору Коню вдоль улицы Дзержинского), сквер им. Пушкина (у памятника А.С. Пушкина).

Продолжится комплексный подход к благоустройству. К процессу привлечены все ресурсоснабжающие организации, ТСЖ, управляющие компании, юридические лица. Так, крупный торговый представитель «Магнит» уже дал согласие на включение в работу на тех территориях, где располагаются его магазины.

Координатор «Городской среды» в Смоленске, депутат горсовета Людмила Одинцова обратила внимание на то, что подрядчику следует обеспечить безопасные условия для смолян во время строительных работ.

- Важно, чтобы жители комфортно себя чувствовали, несмотря на временные трудности, например, снятый асфальт. Депутаты городского Совета будут активно сотрудничать с жителями Смоленска и оперативно решать проблемные вопросы во время и после ремонта, - заявила Людмила Одинцова.

По словам Анатолия Глебова, уже разработаны и паспорта объектов. На каждом появится информационный стенд с датами проведения работ. В этом году в планах повысить информирование смолян о проекте и ходе его реализации. К работе будут подключены главы районов города Смоленска.

Региональный координатор проекта «Городская среда», депутат Смоленской областной Думы Виталий Вовченко отметил, что в год 75-летия Победы необходимо закончить работы качественно и в срок.

- Ошибки прошлых лет учтены. Мы видим, что совместное участие в проекте кураторов от Партии, городской Администрации, смолян дает свои положительные результаты. Необходимо продолжать тесное сотрудничество и планомерно выполнять все поставленные задачи, - заключил Виталий Вовченко.

По словам руководителя регионального штаба ОНФ Наталии Семенцовой, пространство, которое благоустраивают, должно радовать смолян.

- В этом году очень профессионально подходят к разработке проектно-сметной документации по общественным территориям и дворам. Однако у нас есть два опасения. Первое касается сроков проведения работ, ведь остается всего несколько месяцев до сдачи объектов. Также, нам важно, чтобы качество ремонта было оценено смолянами. Территории должны быть зрительно эстетичны. Нам кажется, что для малых архитектурных форм должны быть предусмотрены информационные таблички. Например, на детских площадках не хватает актуальной информации о том, для какого возраста предназначена горка, кто поддерживает ее состояние, куда обращаться в случае поломки, - уверена Наталия Семенцова.

- Старт партийного проекта в этом году прошел более организованно. Замечания прошедших лет, тот опыт, который мы приобрели, взят на вооружение. Мы будем брать за основу положительный опыт реализации “Городской среды” прошлых лет в районах Смоленской области. Большинство контрактов заключены. На этой неделе подрядные организации приступят к работе. Учтены замечания смолян. Есть уверенность, что качество и сроки работ в этом году будут соблюдены. Мы совместно с жителями города продолжим контроль за благоустройством в ежедневном режиме, - подытожил руководитель Общественного совета проекта «Единой России» «Городская среда», депутат Смоленской областной Думы Николай Мартынов.

Собравшиеся поблагодарили за содействие в реализации проекта студентов смоленского строительного колледжа и дизайн-сообщество «Среда по четвергам», одного из его руководителей Александра Жустарёва. Он войдет в мониторинговую группу проекта.