Мероприятие прошло в рамках проекта «Единой России» «Связь поколений».

Трогательное прощание, почетный караул, венки и цветы - возращена дань памяти еще одному герою - партизану, чья могила затерялась в заболоченном месте в нескольких километрах от деревни Беленино. Найти останки погибшего бойца помогли поисковики отряда «Серп и молот». Нынешней весной они провели разведку местности, а затем, когда земля подсохла, обнаружили в районе захоронения останки.

- Нам удалось со второго раза набить щупом останки Сергея Ивановича. Процесс эксгумации показал, что бойца хоронили в спешке. Он был присыпан на небольшой глубине, примерно 70 сантиметров. Его никто не хоронил как положено, одна из рук была вкинута к голове. Были обнаружены фрагменты партизанской телогрейки и найдено несколько пуль, - рассказал командир поискового отряда «Серп и молот» Сергей Авраменко.

Он напомнил, что на территории Сафоновского района шли бои с 1941 по 1943 год: «Много добровольцев, вот таких молодых ребят как Сергей Иванович, девчат, детей, матерей ушло в партизанские отряды. Они очень сильно вредили немецким солдатам, и поэтому фашисты были вынуждены бросать несколько дивизий, чтобы выбить партизан из Вадинских лесов. Соответственно наши формирования несли большие потери».

Мы помним своих героев и гордимся ими, говорили выступающие.

- Сегодня в России отмечается День партизан и подпольщиков. Для Сафоновского района - это особая дата, потому что здесь в годы Великой Отечественной войны действовало много партизанских отрядов: Леоновский, Дедовский и другие. Наши партизаны достойно сражались на оккупированной территории, бились с врагом насмерть, как Мягченков Сергей Иванович, который погиб при исполнении воинского долга, - отметил депутат Смоленской областной Думы Александр Станьков.

Парламентарий поблагодарил поисковиков Смоленщины, которые возвращают имена павших воинов. «Наша обязанность достойно предать земле каждого погибшего воина», - призвал Александр Иванович.

- Мы стоим с вами перед останками молодого человека, которому был всего-то 21 год. Он должен был жениться, завести детей, дождаться внуков, но этого ему было не суждено. С 1942 году он лежал там, где фактически принял смерть. Сегодня мы восстанавливаем справедливость, хороним так, как положено, с соблюдением всех почестей. Почестей воинских, христианских и наших человеческих, гражданских. Люди пришли сюда даже без приглашения, а только лишь потому, что решили не пропустить этот момент и бросить горсть земли в его могилу. Нам помогает это сделать наш проект «Связь поколений», - сказала депутат областной Думы Нина Куликовских. - Мы с 2015 года проводим мероприятия на дату - День партизан и подпольщиков. Потому что практически в каждом районе Смоленской области были свои партизанские отряды.

По словам Нины Германовны, после траурной церемонии поисковики отправятся на другую работу. В рамках акции «Доброхоты» они будут приводить в порядок могилы партизан: «Облагораживать их будут так достойно, чтобы они были видны за версту, чтобы были ухожены, чтобы было видно, что мы - поколение живущих сегодня – помним все и благодарны тем, кого не видели, но знаем, что они отдали жизни за свое Отечество».

В деревне Беленино Сафоновского района перезахоронили останки местного жителя Сергея Ивановича Мягченкова, бойца партизанского отряда, который погиб летом 1942 года. Фото: smoloblduma.ru.

На церемонии перезахоронения бойцам отряда «Серп и молот» были вручены медали, посвященные 75-летию Победы, на которых начертаны всего два слова: Мы помним. В семью Мягченковых поисковики передали награду «Шагнувши в бессмертие».

- Большое вам спасибо за содействие в перезахоронении моего брата. Он погиб за Родину, за родные края, вечная ему память, - обратился к присутствующим родной брат партизана Михаил Иванович Мягченков.

Прах партизана захоронили возле памятного знака ушедшим на фронт и погибшим землякам. К могиле были возложены венки и цветы.