Коронавирус в Смоленской области: на 1 июля в регионе всего 38 новых заболевших

38 новых заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области. Вместе с ними общее число выявленных случаев Covid-19 достигло 4619. В тоже время за последние сутки болезнь полностью побороли 70 человек. Выздоровевших уже 2413. Новых летальных исходов не зарегистрировано.

В настоящее время регион вошел в первый этап по снятию ограничительных мер из-за пандемии.

Фото: yandex.ru.

Кроме того, накануне стало известно и о результатах испытания нового препарата от Covid-19. Медики отмечают положительных эффект от лекарства. Таблетки опробовали на 30 пациентах и сегодня все они идут на поправку. Медики возлагают на отечественный препарат большие надежды, ведь осенью ожидается вторая волна заболевания.