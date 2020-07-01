2020-07-01T10:57:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области: на 1 июля в регионе всего 38 новых заболевших

Число выздоровевших стремительно растет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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38 новых заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области. Фото: pixabay.com.38 новых заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области. Фото: pixabay.com.
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38 новых заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области. Вместе с ними общее число выявленных случаев Covid-19 достигло 4619. В тоже время за последние сутки болезнь полностью побороли 70 человек. Выздоровевших уже 2413. Новых летальных исходов не зарегистрировано.

В настоящее время регион вошел в первый этап по снятию ограничительных мер из-за пандемии.

Фото: yandex.ru.

Фото: yandex.ru.

Кроме того, накануне стало известно и о результатах испытания нового препарата от Covid-19. Медики отмечают положительных эффект от лекарства. Таблетки опробовали на 30 пациентах и сегодня все они идут на поправку. Медики возлагают на отечественный препарат большие надежды, ведь осенью ожидается вторая волна заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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