2020-07-22T11:39:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области на 22 июля: выздоровевших вдвое больше заболевших

Опубликованы свежие данные по коронавирусу в Смоленске и области на 22 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
52 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Смоленской области. Фото: pixabay.com.52 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Смоленской области. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

52 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Смоленской области. Таким образом, общее число людей поборовших «ковид» теперь 3438.

В то же время 27 пациентов получили положительный диагноз. Теперь людей с Covid-19 5454.

Также за последние сутки в регионе зафиксирован новый летальный исход. Всего за все время наблюдений с вирусом не смогли справиться 89 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Ранее губернатор Алексей Островский продлил действия режима повышенной готовности. На Смоленщине не спешат вводить третий этап выхода из ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Смоленске 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт-пульмонолог: 100-процентно защищающая вакцина от коронавируса появится только через несколько лет
Главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин рассказал, стоит ли прививаться от ковида, вредит ли он детям и как меняются переболевшие «короной» люди
Российские ученые впервые получили нейтрализующие коронавирус антитела и рассказали, как это поможет человечеству
В Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН из крови трех переболевших коронавирусом москвичей смогли выделить важные белки, которые помогут создать идеальную вакцину
Новости 24
Полиция задержала педофила в Смоленске
Смолянина обвиняют в мошенничестве при строительстве дома
Нетрезвый смолянин хотел откупиться за оставление места ДТП
Новая книга о войне вышла в свет в Смоленской области
Почти 3500 смолян победили коронавирус
В Вязьме ураган с градом разбил стекла в 5 школах и 7 детских садах
52 новых места для видеокамер определили в Смоленске
В микрорайоне Смоленска на три недели отключат горячую воду
Субботники по уборке мусора на зеленых зонах прошли в Смоленске
Холодную воду отключат в 12 домах Смоленска
Железнодорожники напомнили правила безопасного поведения на железной дороге пассажирам поезда Смоленск – Имеретинский курорт
Проекты благоустройства сквера имени Гагарина в Смоленске доработают
Водитель «ГАЗели» погиб в ДТП на трассе в Смоленской области
Смолянин избил пенсионера и похитил медали и деньги
За неделю клещи заразили пятерых смолян болезнью Лайма
В Починковском районе отремонтируют школу
Смоленская прокуратура изучит обстоятельства падения ребенка в колодец
На улице Николаева в Смоленске начали укладывать асфальт
В Починковском районе заработает новый цех швейной фабрики
В Смоленской области продлили действие второго этапа ограничений
В Смоленске начинает работу новый аэроклуб
В Смоленском регионе МЖД проводится ежедневная дезинфекция вагонов и пассажирской инфраструктуры
В Смоленской области иномарке порезали колеса во дворе дома