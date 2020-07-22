Коронавирус в Смоленской области на 22 июля: выздоровевших вдвое больше заболевших

52 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Смоленской области. Таким образом, общее число людей поборовших «ковид» теперь 3438.

В то же время 27 пациентов получили положительный диагноз. Теперь людей с Covid-19 5454.

Также за последние сутки в регионе зафиксирован новый летальный исход. Всего за все время наблюдений с вирусом не смогли справиться 89 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Ранее губернатор Алексей Островский продлил действия режима повышенной готовности. На Смоленщине не спешат вводить третий этап выхода из ограничений.