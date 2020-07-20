2020-07-20T17:49:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Смоленской области продлили действие второго этапа ограничений

В регионе не разрешили работать ТЦ, кафе, детским садам, лагерям и паркам
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области продлили действие второго этапа ограничений. Фото: из архива издания.В Смоленской области продлили действие второго этапа ограничений. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области не ввели третий этап снятия ограничений. Продлить действие второго решил губернатор Алексей Островский, опираясь на рекомендации главного санитарного врача региона. Соответствующие изменения внесены в Указ о введении режима повышенной готовности.

Ограничения продлятся еще неделю - до 27 июля. Отметим, согласно официальным данным в последнее время нет всплеска заболеваемости, количество выздоровевших превысило число заболевших, растет резерв коечного фонда. Отрицательную динамику показывает лишь количество летальных исходов. На данный момент от коронавируса скончались 87 человек.

Итак, согласно Указу в регионе запрещена работа ТЦ (за исключением магазинов, имеющих отдельный вход), кафе, ресторанов, детских садов, лагеря, парков, скверов и пляжей. Людей просят соблюдать социальную дистанцию и в местах массового скопления людей носить маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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