Из кладбища сделают мемориал

В деревне Большевицы Угранского района благоустроят крупное братское захоронение. Ранее там были захоронены 150 мирных жителей, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны. Вот только время стерло ориентиры и границы - памятное место заросло травой и деревьями.

В год 75-летия Великой Победы восстановить и увековечить память о погибших гражданах взялись поисковики, ветераны и представители следственного управления Следственного комитета РФ по Смоленской области.

В Смоленской области восстановят братское захоронение в деревне Большевицы Угранского района, где покоятся 150 мирных жителей, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны. Фото: Андрей Смирнов.

- Ко мне обратились жители деревни Большевицы, - рассказала командир поискового отряда «Набат» Угранского района Жанна Башкина. – Они обнаружили запись в Книге Памяти мирных жителей Смоленской области о том, что здесь покоятся 150 расстрелянных граждан. Также отдельно были найдены захоронения двух комсомольцев. Угранцы попросили помочь обиходить захоронение, пока память жива и передается из поколения в поколение. 20 июня представители трех поисковых отрядов «Набат», «Славяне» и «Атаманский» совместно с местными жителями в рамках акции «Доброхоты» провели благоустройство памятного места.

- Скосили траву, убрали поваленные деревья, покрасили оградки и памятники, очистили и подравняли могильные холмы. Однако, для нас было важно не останавливаться на достигнутом и сделать все, чтобы это место в будущем стало мемориальным, - отметил депутат Смоленской областной Думы, боец поискового отряда «Славяне» Игорь Гулицкий.

Чтобы помнили…

Памятное место посетили председатель регионального парламента, командир поискового отряда «Славяне» Игорь Ляхов, руководитель следственного управления, командир поискового отряда «Следопыт» Анатолий Уханов, ветераны и поисковики. Пообщавшись с местными жителями решено реконструировать кладбище и привести его в надлежащий вид. Также следователи помогут восстановить имена расстрелянных здесь мирных жителей. Работа пройдет в рамках проекта «Единой России» «Историческая память».

- Существует решение органов советской власти о том, что это место носит исторически значимую ценность. Однако, со временем деревни в округе стали исчезать, ухаживать за могилами было некому, и оно потеряло свои ориентиры и границы, - рассказал Игорь Ляхов. - Сейчас наша задача – провести работы по благоустройству территории. Следующий шаг – вернуть историю: восстановить память о тех гражданах, которые пострадали от злодеяний фашистов.

В Смоленской области восстановят братское захоронение в деревне Большевицы Угранского района, где покоятся 150 мирных жителей, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны. Фото: Андрей Смирнов.

Спикер регионального парламента отметил, что каждый будет заниматься своей работой.

- Я со своим отрядом «Славяне» буду искать документы, которые определяли статус этого захоронения. Постараемся сделать так, чтобы в скором будущем памятное место стало мемориальным. Сделано это будет не на бюджетные средства, а с помощью тех людей, кому дорога история. Нам очень важно, чтобы о месте, где погибли наши граждане, знало молодое поколение, приходило сюда, ухаживало за могилами, отдавало дань почести и уважения, - сказал Игорь Ляхов.