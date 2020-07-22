2020-07-22T13:44:02+03:00
Общество

Из кладбища сделают мемориал

В Смоленской области восстановят братское захоронение в деревне Большевицы Угранского района, где покоятся 150 мирных жителей, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны
Поделиться:
В Смоленской области восстановят братское захоронение в деревне Большевицы Угранского района, где покоятся 150 мирных жителей, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны. Фото: Андрей Смирнов.В Смоленской области восстановят братское захоронение в деревне Большевицы Угранского района, где покоятся 150 мирных жителей, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны. Фото: Андрей Смирнов.
Изменить размер текста:

В деревне Большевицы Угранского района благоустроят крупное братское захоронение. Ранее там были захоронены 150 мирных жителей, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны. Вот только время стерло ориентиры и границы - памятное место заросло травой и деревьями.

В год 75-летия Великой Победы восстановить и увековечить память о погибших гражданах взялись поисковики, ветераны и представители следственного управления Следственного комитета РФ по Смоленской области.

В Смоленской области восстановят братское захоронение в деревне Большевицы Угранского района, где покоятся 150 мирных жителей, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны. Фото: Андрей Смирнов.

В Смоленской области восстановят братское захоронение в деревне Большевицы Угранского района, где покоятся 150 мирных жителей, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны. Фото: Андрей Смирнов.

- Ко мне обратились жители деревни Большевицы, - рассказала командир поискового отряда «Набат» Угранского района Жанна Башкина. – Они обнаружили запись в Книге Памяти мирных жителей Смоленской области о том, что здесь покоятся 150 расстрелянных граждан. Также отдельно были найдены захоронения двух комсомольцев. Угранцы попросили помочь обиходить захоронение, пока память жива и передается из поколения в поколение. 20 июня представители трех поисковых отрядов «Набат», «Славяне» и «Атаманский» совместно с местными жителями в рамках акции «Доброхоты» провели благоустройство памятного места.

- Скосили траву, убрали поваленные деревья, покрасили оградки и памятники, очистили и подравняли могильные холмы. Однако, для нас было важно не останавливаться на достигнутом и сделать все, чтобы это место в будущем стало мемориальным, - отметил депутат Смоленской областной Думы, боец поискового отряда «Славяне» Игорь Гулицкий.

Чтобы помнили…

Памятное место посетили председатель регионального парламента, командир поискового отряда «Славяне» Игорь Ляхов, руководитель следственного управления, командир поискового отряда «Следопыт» Анатолий Уханов, ветераны и поисковики. Пообщавшись с местными жителями решено реконструировать кладбище и привести его в надлежащий вид. Также следователи помогут восстановить имена расстрелянных здесь мирных жителей. Работа пройдет в рамках проекта «Единой России» «Историческая память».

- Существует решение органов советской власти о том, что это место носит исторически значимую ценность. Однако, со временем деревни в округе стали исчезать, ухаживать за могилами было некому, и оно потеряло свои ориентиры и границы, - рассказал Игорь Ляхов. - Сейчас наша задача – провести работы по благоустройству территории. Следующий шаг – вернуть историю: восстановить память о тех гражданах, которые пострадали от злодеяний фашистов.

В Смоленской области восстановят братское захоронение в деревне Большевицы Угранского района, где покоятся 150 мирных жителей, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны. Фото: Андрей Смирнов.

В Смоленской области восстановят братское захоронение в деревне Большевицы Угранского района, где покоятся 150 мирных жителей, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны. Фото: Андрей Смирнов.

Спикер регионального парламента отметил, что каждый будет заниматься своей работой.

- Я со своим отрядом «Славяне» буду искать документы, которые определяли статус этого захоронения. Постараемся сделать так, чтобы в скором будущем памятное место стало мемориальным. Сделано это будет не на бюджетные средства, а с помощью тех людей, кому дорога история. Нам очень важно, чтобы о месте, где погибли наши граждане, знало молодое поколение, приходило сюда, ухаживало за могилами, отдавало дань почести и уважения, - сказал Игорь Ляхов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Полиция задержала педофила в Смоленске
Смолянина обвиняют в мошенничестве при строительстве дома
Нетрезвый смолянин хотел откупиться за оставление места ДТП
Новая книга о войне вышла в свет в Смоленской области
Почти 3500 смолян победили коронавирус
В Вязьме ураган с градом разбил стекла в 5 школах и 7 детских садах
52 новых места для видеокамер определили в Смоленске
В микрорайоне Смоленска на три недели отключат горячую воду
Субботники по уборке мусора на зеленых зонах прошли в Смоленске
Холодную воду отключат в 12 домах Смоленска
Железнодорожники напомнили правила безопасного поведения на железной дороге пассажирам поезда Смоленск – Имеретинский курорт
Проекты благоустройства сквера имени Гагарина в Смоленске доработают
Водитель «ГАЗели» погиб в ДТП на трассе в Смоленской области
Смолянин избил пенсионера и похитил медали и деньги
За неделю клещи заразили пятерых смолян болезнью Лайма
В Починковском районе отремонтируют школу
Смоленская прокуратура изучит обстоятельства падения ребенка в колодец
На улице Николаева в Смоленске начали укладывать асфальт
В Починковском районе заработает новый цех швейной фабрики
В Смоленской области продлили действие второго этапа ограничений
В Смоленске начинает работу новый аэроклуб
В Смоленском регионе МЖД проводится ежедневная дезинфекция вагонов и пассажирской инфраструктуры
В Смоленской области иномарке порезали колеса во дворе дома