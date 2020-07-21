2020-07-21T11:45:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области на 21 июля: число заболевших снижается, смертность растёт

Опубликованы свежие данные по коронавирусу в Смоленске и области на 21 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В регионе продолжает снижаться число заболевших коронавирусом. Фото: из архива издания.В регионе продолжает снижаться число заболевших коронавирусом. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

В регионе продолжает снижаться число заболевших коронавирусом. За последние сутки 19 пациентов получили положительные тесты, 52 человека выздоровели, 1 скончался.

За все время наблюдений "ковид" поставлен 5427 жителям региона, 3386 выздоровели, 88 скончались.

Фото: Стопкоронавирус. РФ.

Фото: Стопкоронавирус. РФ.

Ранее губернатор продлил ограничения, действующие в регионе. В городе и области запрещена работа ТЦ, кафе, ресторанов, летних лагерей, скверов и парков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Смоленске 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Российские ученые впервые получили нейтрализующие коронавирус антитела и рассказали, как это поможет человечеству
В Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН из крови трех переболевших коронавирусом москвичей смогли выделить важные белки, которые помогут создать идеальную вакцину
Новости 24
Железнодорожники напомнили правила безопасного поведения на железной дороге пассажирам поезда Смоленск – Имеретинский курорт
Проекты благоустройства сквера имени Гагарина в Смоленске доработают
Водитель «ГАЗели» погиб в ДТП на трассе в Смоленской области
Смолянин избил пенсионера и похитил медали и деньги
За неделю клещи заразили пятерых смолян болезнью Лайма
В Починковском районе отремонтируют школу
Смоленская прокуратура изучит обстоятельства падения ребенка в колодец
На улице Николаева в Смоленске начали укладывать асфальт
В Починковском районе заработает новый цех швейной фабрики
В Смоленской области продлили действие второго этапа ограничений
В Смоленске начинает работу новый аэроклуб
В Смоленском регионе МЖД проводится ежедневная дезинфекция вагонов и пассажирской инфраструктуры
В Смоленской области иномарке порезали колеса во дворе дома