Коронавирус в Смоленской области на 21 июля: число заболевших снижается, смертность растёт
Опубликованы свежие данные по коронавирусу в Смоленске и области на 21 июля
В регионе продолжает снижаться число заболевших коронавирусом. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:
В регионе продолжает снижаться число заболевших коронавирусом. За последние сутки 19 пациентов получили положительные тесты, 52 человека выздоровели, 1 скончался.
За все время наблюдений "ковид" поставлен 5427 жителям региона, 3386 выздоровели, 88 скончались.
Фото: Стопкоронавирус. РФ.
Ранее губернатор продлил ограничения, действующие в регионе. В городе и области запрещена работа ТЦ, кафе, ресторанов, летних лагерей, скверов и парков.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Смоленске 2020: последние новости»