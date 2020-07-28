Коронавирус в Смоленской области на 28 июля: в регионе зафиксирован новый летальный исход

Резкий всплеск выздоровевших зафиксирован в Смоленской области за последние сутки - +102 человека. Столичный Оперативный штаб представил новые данные по коронавирусу.

В тоже время в регионе скончался еще один пациент и еще у 18 заболевших тесты показали COVID.

Фото: стопкоронавирус.рф.

В региональном Оперативном штабе отмечают, что в больницах региона остаются все меньше пациентов с коронавирусом, большинство уже выписаны по выздоровлению. Лечение проходят около 350 человек. При этом на изоляции числятся около 2300.

Ранее глава региона ввел послабления для владельцев летних кафе, детских садов и культурных учреждений. Остальные ограничительные меры продлены до 3 августа.