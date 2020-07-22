Благоустроенная Глинка

Где в Глинке появился новый парк? Когда в селе будет завершена реконструкция дороги на улице Ленина? По какой улице райцентра после ремонта можно кататься на велосипедах, самокатах или роликах?

Отдыхают с удовольствием

Губернатор Алексей Островский во время рабочей поездки в Глинковский район проинспектировал в селе Глинка итоги благоустройства парковой зоны в сквере железнодорожного вокзала, оценил ход работ по ремонту дорожного полотна на улице Ленина, а также проверил исполнение других своих поручений, данных ранее.

Впервые за долгое время на улице Ленина проходит полноценный ремонт дороги. Фото: администрация Смоленской области.

Рабочий визит главы региона начался с осмотра новой парковой зоны. Алексей Островский поинтересовался у главы Глинковского района Михаила Калмыкова, насколько при разработке проекта благоустройства учли пожелания местных жителей.

- Безусловно, мы учитывали мнение глинковцев, в том числе проводили общественные обсуждения при выборе места для благоустройства парковой зоны – местным жителям предлагалось выбрать один из двух проектов, – ответил Калмыков. – Информация о каждом из них была размещена на сайте районной

администрации. По итогам заседания общественной комиссии единогласно было принято решение о создании парковой зоны здесь, в сквере железнодорожного вокзала. Раньше на этом месте был пустырь, и конечно, когда жители села сейчас видят результат проделанной работы, они выражают слова благодарности как в адрес районной власти, так и администрации региона. А это значит, что нам удалось сделать хорошую парковую зону, где по вечерам с удовольствием отдыхают и молодёжь, и родители с детьми, и пожилые люди. Спасибо вам за это!

- Михаил Захарович, я вижу, что выделенные на реализацию проекта средства потрачены с умом, очень красивый и многофункциональный сквер получился, такая мини-парковая зона отдыха. Система видеонаблюдения здесь установлена? - поинтересовался губернатор.

- Да, сейчас здесь работают четыре видеокамеры, - сообщил глава района.

Чтобы помнили

В этом же сквере привели в порядок памятник воинам Красной Армии, участвовавшим в освобождении Глинковского района от фашистских захватчиков в 1941-1943 годах. Около него в братской могиле захоронены более трёх тысяч бойцов.

- Монумент мы также благоустроили, работы велись в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», - рассказал Василий Калмыков. - Глинковскому району была предоставлена субсидия в размере почти 900 тысяч рублей. За счёт выделенных средств мы отремонтировали монумент и стелу с именами павших воинов, над которой также установили навес, уложили брусчатку, оборудовали подсветку и видеонаблюдение. Сейчас здесь работают две видеокамеры, планируем установить ещё две. Рассматриваем возможность в следующем году подключить их к системе «Безопасный город», чтобы данные выводились на пульт оперативного управления пункта полиции по Глинковскому району межмуниципального отдела МВД России «Дорогобужский».

- Благодарю вас, Михаил Захарович, за то, что отремонтировали памятник и благоустроили территорию возле него - это наш долг и святая обязанность, - подчеркнул Алексей Островский. - Очень правильно, что установлено видеонаблюдение, чтобы был постоянный контроль со стороны правоохранительных органов.

Впервые за 25 лет

Далее Алексей Островский проинспектировал ход ремонта дороги и обустройства тротуаров на улице Ленина в Глинке. Поручение выполнить их глава региона дал во время одной из своих предыдущих поездок в райцентр, реагируя на обращения глинковцев в социальных сетях. Несмотря на тот факт, что дорога ведёт к ряду социальных объектов - Дому культуры, Центральной районной больнице, школе, детскому саду, отделению почты, её состояние было плохим, а тротуары и бордюры отсутствовали.

- Михаил Захарович, с учётом того, что улица Ленина - центральная транспортная магистраль районного центра и здесь всегда интенсивное дорожное движение, мы выделили значительные средства - около 40 млн рублей на ремонт этой автомобильной дороги, - напомнил Алексей Островский. - Отрадно, что выполнено моё поручение в части обустройства тротуаров, потому что ранее пешеходы были вынуждены передвигаться по краю проезжей части, что представляло серьёзную опасность для их жизни и здоровья, являясь в том числе причиной возникновения аварийных ситуаций. Каков сейчас процент готовности объекта? Когда работы будут завершены?

- Могу сказать, что качество ремонта соответствует всем показателям, определённым в проектной документации, - отметил начальник департамента по транспорту и дорожному хозяйству Сергей Сержантов. - Подрядная организация «Рославльская ДСПМК» зарекомендовала себя хорошо. На сегодняшний день основные ремонтные работы уже завершены. Готовность объекта составляет 80%. В настоящее время выполняется установка дорожных знаков и обустройство газонов между проезжей частью и тротуарами. Ожидаем, что к 1 августа объект будет сдан.

- Хочу добавить, что на протяжении 25 лет на этой улице проводился только ямочный ремонт, - пояснил Михаил Калмыков. - Обращались за помощью к вашим предшественникам, однако поддержки в решении этого проблемного вопроса так и не нашли. Мы крайне признательны вам, Алексей Владимирович, за содействие.

- Я знаю, что есть отставание от графика, связанное с объективными причинами - действием ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции. И тем не менее, Михаил Захарович, нужно стараться всё завершить в срок, чтобы глинковцы были довольны и не испытывали дискомфорта, - подчеркнул Островский.

Михаил Калмыков ответил, что уверен в завершении работ в срок.

Здесь же к губернатору обратились местные жители, которые поблагодарили руководство региона за внимание и поддержку в благоустройстве райцентра.

- Алексей Владимирович, хотим сказать большое спасибо за то, что власть помогла с ремонтом дорог и обустройством тротуаров! Мы очень рады, что наша родная Глинка становится лучше, красивее, безопаснее. Благодаря качественному ремонту дороги на улице Терещенкова у наших детей появилась прекрасная возможность кататься на велосипедах, самокатах или роликах - теперь там новый тротуар с ровным асфальтом. Уверена, по этой дороге они даже в школу начнут ходить с бОльшей охотой! А самое главное - мы будем спокойны за их безопасность. Это для нас крайне важно. И улица Ленина тоже заметно преобразилась, я асфальта такого качества здесь никогда не видела! - отметила одна из местных жительниц.

- Спасибо за добрые слова. Но благодарить не стоит - это наша обязанность, - сказал в ответ губернатор.

- Мы планируем установить на улице Терещенкова «лежачего полицейского» (для снижения скорости транспортных средств), чтобы повысить уровень безопасности ребят, которые будут кататься там на велосипедах или самокатах. Тем более, что рядом находится ещё и детская игровая площадка, - добавил Михаил Калмыков.

КСТАТИ

Парковую зону в Глинке благоустроили в 2019 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в составе нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь уложили брусчатку, оборудовали освещение, установили детскую игровую площадку, урны, лавочки и др. На все это из средств федерального, областного и местного бюджетов было выделено 1,3 млн рублей.