Коронавирус в Смоленской области на 24 июля: еще один человек не справился с COVIDом

Новый летальный исход зарегистрирован в Смоленской области за последние сутки. Число погибших от опасной болезни выросло до 92.

По заболевшим произошел небольшой рост - +19 за сутки, 5504 за все время наблюдений. В тоже время продолжает расти армия выздоровевших. COVID победили еще 54 пациента, общее число выздоровевших 3543.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

регионе продолжает действовать второй этап ограничительных мер. Полное снятие запретов может произойти после 27 июля.

Ранее власти обсудили работу санитарной авиации. Вертолет с медиками сможет посещать тяжелых больных во всех районах области. Вертолетную площадку планируют построить на территории 1-й Клинической больницы.