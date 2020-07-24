Коронавирус в Смоленской области на 24 июля: еще один человек не справился с COVIDом
Новый летальный исход зарегистрирован в Смоленской области за последние сутки. Число погибших от опасной болезни выросло до 92.
По заболевшим произошел небольшой рост - +19 за сутки, 5504 за все время наблюдений. В тоже время продолжает расти армия выздоровевших. COVID победили еще 54 пациента, общее число выздоровевших 3543.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
регионе продолжает действовать второй этап ограничительных мер. Полное снятие запретов может произойти после 27 июля.
Ранее власти обсудили работу санитарной авиации. Вертолет с медиками сможет посещать тяжелых больных во всех районах области. Вертолетную площадку планируют построить на территории 1-й Клинической больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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