2020-07-24T11:10:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области на 24 июля: еще один человек не справился с COVIDом

«КП» собрала последние данные по коронавирусу в Смоленске и области на 24 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Число погибших от опасной болезни выросло до 92. Фото: pixabay.com.Число погибших от опасной болезни выросло до 92. Фото: pixabay.com.
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Новый летальный исход зарегистрирован в Смоленской области за последние сутки. Число погибших от опасной болезни выросло до 92.

По заболевшим произошел небольшой рост - +19 за сутки, 5504 за все время наблюдений. В тоже время продолжает расти армия выздоровевших. COVID победили еще 54 пациента, общее число выздоровевших 3543.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

регионе продолжает действовать второй этап ограничительных мер. Полное снятие запретов может произойти после 27 июля.

Ранее власти обсудили работу санитарной авиации. Вертолет с медиками сможет посещать тяжелых больных во всех районах области. Вертолетную площадку планируют построить на территории 1-й Клинической больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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