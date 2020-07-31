Коронавирус в Смоленской области на 31 июля: в регионе более ста погибших

101 человек скончался от Covid-19 в Смоленской области за все время наблюдений. За последние сутки погибли четыре пациента. В то же время еще 99 жителей региона смогли побороть болезнь. В армии выздоровевших уже 4102 человека.

Всего на Смоленщине Covid-19 диагностирован у 5656 человек, за последние сутки +23 заболевших.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее стало известно, что из-за пандемии смоленские школьники начнут учебный год в новом формате. Несмотря на фиксируемые случаи коронавируса дети все же сядут за парты, но их передвижение по школе сделают минимальным.