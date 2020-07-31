2020-07-31T10:41:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области на 31 июля: в регионе более ста погибших

«КП» собрала последние данные по коронавирусу в Смоленске и области на 31 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
101 человек скончался от Covid-19 в Смоленской области за все время наблюдений. Фото: pixabay.com.101 человек скончался от Covid-19 в Смоленской области за все время наблюдений. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

101 человек скончался от Covid-19 в Смоленской области за все время наблюдений. За последние сутки погибли четыре пациента. В то же время еще 99 жителей региона смогли побороть болезнь. В армии выздоровевших уже 4102 человека.

Всего на Смоленщине Covid-19 диагностирован у 5656 человек, за последние сутки +23 заболевших.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее стало известно, что из-за пандемии смоленские школьники начнут учебный год в новом формате. Несмотря на фиксируемые случаи коронавируса дети все же сядут за парты, но их передвижение по школе сделают минимальным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Смоленске 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
«Спящая» болезнь и особая группа диспансеризации: Ученые из Санкт-Петербурга выяснили, что ждет детей, рожденных с коронавирусом
Медики Северной столицы первыми в мире выяснили, что SARS-CoV-2 способен передаваться от матери к ее еще не рожденному ребенку [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Общественный транспорт хотят обновить в Смоленске
101 человек скончался от коронавируса в Смоленской области
Смоленский губернатор ответит на вопросы жителей Починка
Фестиваль исторической реконструкции состоится в Смоленске
Стало известно, как идет ремонт улицы Николаева в Смоленске
Двое мужчин ворвались в квартиру к смолянину и требовали деньги
В Смоленске вход на крышу дома закрыли после шалостей ребенка
Оборудование и лекарства украли из врачебной амбулатории в Смоленской области
Более 200 км путей отремонтировано в Смоленской области в ходе ремонтно-путевой кампании
Пассажир мотоцикла погиб в жуткой аварии в Смоленской области
Стали известны итоги основного периода проведения ЕГЭ в Смоленске
Смоляне хотят сделать парк из Рачевского оврага
Улицу в Холм-Жирках назовут в честь погибшего главы района
10 машин скорой помощи получили больницы Смоленской области
Крупную партию нелегальных сигарет задержали в Смоленске
Смоленским школьникам вручили медали «За особые успехи в учении»
Поликлинику в Холм-Жирковском отремонтируют к сентябрю
Металлическую конструкцию снесут на улице Рыленкова в Смоленске
Система 112 заработает на территории всей Смоленской области
Адресные таблички на жилых домах заменят в Смоленске
В Смоленске глава и 6 членов банды ответят за похищение людей