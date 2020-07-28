28 Июль 2020 2020-07-28T13:08:02+03:00

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Из-за пандемии смоленские школьники начнут учебный год в новом формате. Несмотря на фиксируемые случаи коронавируса дети все же сядут за парты, но с некоторыми «но».

По словам вице-губернатора Виты Хомутовой, перемещение детей по школе будет минимальным, то есть, ребята из одного класса будут находиться преимущественно в одном кабинете, выход из которого возможен для обучения по другим предметам, которые этого требуют (например, физкультура, музыка, химия и пр.).

Также в области перестанут работать продлёнки.

- Основная проблема заключается в том, что все учебные заведения необходимо обеспечить медицинскими средствами индивидуальной защиты: бактерицидными лампами, термометрами, санитайзерами для рук и так далее, сказала вице-губернатор на совещании в администрации.

Губернатор Алексей Островский готов дать поручение, чтобы решить вопрос с финансированием.

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ИСТОЧНИК KP.RU