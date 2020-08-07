Коронавирус в Смоленской области на 7 августа: возобновление диспансеризации и вакцинации

Регион медленно движется к введению третьего этапа выхода из ограничений. Фото: pixabay.com.

Оперативный штаб обновил данные по распространению коронавируса в регионе. За последние сутки число заболевших составило на треть меньше, чем выздоровевших – положительные тесты получили 19 жителей региона, справились с болезнью 59. К счастью, за последние сутки летальных исходов не зафиксировано.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Регион медленно движется к введению третьего этапа выхода из ограничений. Ранее «КП» сообщала, что в поликлиниках возобновляется прием населения для прохождения диспансеризации и вакцинации. Напомним, работающим людям должны предоставлять освобождение от работы.

Пересмотр заболеваемости для снятия ограничений произойдет уже через несколько дней.