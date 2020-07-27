Коронавирус в Смоленской области на 27 июля: армия победивших COVID растет
Еще 44 человека справились с коронавирусом в Смоленской области. За последние сутки в регионе новых летальных исходов не зафиксировано. В это же время 18 смолян получили подтверждающие вирус тесты.
За все время наблюдений COVIDом заболели 5571 человек, 3679 выздоровели, 93 погибли.
Фото: Споткоронавирус.рф.
На минувшей неделе губернатор Алексей Островский подписал Указ, согласно которому в регионе могут работать летние кафе и детские сады с группами до 20 человек. Также документ позволяет проводить культурные мероприятия, на которых могут присутствовать не более 100 человек.
Смолян просят соблюдать социальную дистанцию, носить маску и использовать средства дезинфекции для рук.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Смоленске 2020: последние новости»