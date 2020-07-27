2020-07-27T10:54:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области на 27 июля: армия победивших COVID растет

«КП» собрала последние данные по коронавирусу в Смоленске и области на 27 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Еще 44 человека справились с коронавирусом в Смоленской области. Фото: pixabay.com.Еще 44 человека справились с коронавирусом в Смоленской области. Фото: pixabay.com.
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Еще 44 человека справились с коронавирусом в Смоленской области. За последние сутки в регионе новых летальных исходов не зафиксировано. В это же время 18 смолян получили подтверждающие вирус тесты.

За все время наблюдений COVIDом заболели 5571 человек, 3679 выздоровели, 93 погибли.

Фото: Споткоронавирус.рф.

Фото: Споткоронавирус.рф.

На минувшей неделе губернатор Алексей Островский подписал Указ, согласно которому в регионе могут работать летние кафе и детские сады с группами до 20 человек. Также документ позволяет проводить культурные мероприятия, на которых могут присутствовать не более 100 человек.

Смолян просят соблюдать социальную дистанцию, носить маску и использовать средства дезинфекции для рук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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