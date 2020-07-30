2020-07-30T11:02:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области на 30 июля: «плюс» три летальных исхода за сутки

«КП» собрала последние данные по коронавирусу в Смоленске и области на 30 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Три пациента погибли от осложнений, которые вызвал коронавирус. Фото: pixabay.com.Три пациента погибли от осложнений, которые вызвал коронавирус. Фото: pixabay.com.
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Три пациента погибли от осложнений, которые вызвал коронавирус. По данным столичного Оперативного штаба, число летальных исходов от COVIDа в регионе достигло 94.

В тоже время еще 108 пациентов справились с болезнью и готовы вернуть привычный образ жизни. Общее число выздоровевших за все время наблюдения за болезнью – 4003.

Что касается вновь заболевших, то за последние сутки положительные результаты, подтверждающие наличие вируса в организме, получили 24 человека. Всего с коронавирусом в регионе пришлось столкнуться 5633 жителям.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Напомним, до 3 августа в регионе продолжает действовать второй этап ограничительных мер, вызванных пандемией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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