Коронавирус в Смоленской области на 30 июля: «плюс» три летальных исхода за сутки

Три пациента погибли от осложнений, которые вызвал коронавирус. По данным столичного Оперативного штаба, число летальных исходов от COVIDа в регионе достигло 94.

В тоже время еще 108 пациентов справились с болезнью и готовы вернуть привычный образ жизни. Общее число выздоровевших за все время наблюдения за болезнью – 4003.

Что касается вновь заболевших, то за последние сутки положительные результаты, подтверждающие наличие вируса в организме, получили 24 человека. Всего с коронавирусом в регионе пришлось столкнуться 5633 жителям.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Напомним, до 3 августа в регионе продолжает действовать второй этап ограничительных мер, вызванных пандемией.

Читай также:

10 машин скорой помощи получили больницы Смоленской области (подробнее).