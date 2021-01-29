«Я обещал, что его никакие проблемы не коснутся - и слово сдержу»: отец три недели ищет 16-летнего сына, который оставил телефон на вокзале в Бресте и исчез

Фотографию в редакцию прислал Геннадий Василаке.

Последний раз Геннадий Василаке видел своего 16-летнего сына Алексея 8 января. Леша приехал к родителям в Кобрин Брестской области на выходные, а в понедельник в 6 утра вышел из дома, чтобы вернуться в Брест на учебу. Около 12 дня парню позвонила мама, чтобы узнать, как прошли пары - трубку взяла незнакомая женщина. «Я сотрудница вокзала, ваш сын оставил телефон на подоконнике, приезжайте».

Леша уехал без телефона и документов, без сменной одежды и практически без денег. Геннадий стал писать в Фейсбуке о сыне, чтобы как можно больше людей узнали о пропавшем парне. В постах отец обращается и к Леше: объясняет, что ему дома ничего не угрожает и на всякий случай публикует номер телефона родственника из России, который в случае чего может помочь, если Леша сейчас там.

Геннадию сообщали, что Алексея видели недалеко от границы в Лиозно в направлении Московской области, а потом на Минском шоссе в Смоленской области: в деревне Суетово Леша зашел в столовую и попросил поесть - его накормили и дали еды в дорогу. Но вот уже две недели никаких новостей о Леше нет.

Алексей Василаке объявлен в розыск Союзного государства, а в комментариях на его странице в контакте знакомые обсуждают, почему же юноша мог так тихо уйти. А одногруппник из колледжа пишет: «Родители у него нормальные».

«Друзья говорят: «Да, мы что-то слышали, он что-то упоминал о работе в России»

- Алексея нет почти три недели. Что сейчас происходит в вашей семье?

Геннадий отвечает после нескольких секунд молчания:

- Что творится в душе у моей жены, я могу только догадываться. По негласному семейному правилу мы много не обсуждаем эту тему, потому что обоим тяжело. Стараемся говорить о старшем сыне в оптимистическом ключе: надеемся, что он нашел работу, реализует потенциал, осуществляет свои мечты. Жалко только, что нам не звонит, но, видимо, у него на это есть определенные причины и нам остается ждать. Мы настраиваем себя сами, потому что иного выхода нет. Иначе - депрессии, а опускать руки нельзя, надо искать!

По молчаливому согласию все, что касается поиска сына, перешло ко мне, потому что жена кормит младшего ребенка, и ей нельзя сильно волноваться, чтобы не потерять молоко.

- Сколько у вас детей?

- Мы многодетная семья. Старшему - Лешке - 16, среднему Владу - 8 лет и младшей Лене 1 годик.

- Обсуждаете с Владом, где брат?

- Нет. Он понимает, что Леша скрывается, но мы стараемся не развивать тему. Потому что это большой стресс для ребенка. Это откладывается в подсознании и сработать может через несколько лет, даже если сейчас тишина.

- Читала, для поисков сына вы брали отпуск.

- Да, когда Леша пропал, взял отпуск на две недели. В это время постарался мобилизовать все свои связи, чтобы как можно больше информации об Алексее уходило в соцсети. Даже не ради того, чтобы Леша увидел, а люди, которые могли его встретить. Я понимаю, что если сын ушел в подполье и пропал, пока ему, наверное, нечего нам сказать, возможно, чуть позже. Надо перетерпеть. Но терпеть мы не можем, потому что понимаем, какие риски существуют на сегодняшний день, тем более в мегаполисах (мне даже страшно их упоминать!)

Фотографию в редакцию прислал Геннадий Василаке.

Мы не боимся, что он по собственной воле попадет в какую-то плохую компанию. Но понимаем, что есть стечение обстоятельств: если человек голодный, ему негде приткнуться, надо где-то постирать вещи. Для этого я и активизировал все усилия, чтобы не пускать все на самотек. Я уверен, что сын будет поступать правильно в этой жизни, но не уверен, что будут поступать правильно с ним.

- Когда Алексей пропал, вы переводили ему деньги на карту. Не знаете, не воспользовался ли он ими?

- К сожалению, не воспользовался. Чуть позже, уже после перевода денег, пришлось зайти в его аккаунт в инстаграме и посмотреть переписку с друзьями (я прошу за это прощение, но я был вынужден). И в разговоре с другом Леша упоминал, что потерял карточку. Это было еще до того, как он пропал.

- По переписке в Инстаграме что-то для вас прояснилось? С кем-то из друзей общались?

- Мы все когда-то были подростками: у них есть какая-то молчаливая порука, все друг друга защищают. Если подойдет взрослый и спросит что-то, никто ничего не видел и не знает. И когда я обращался, «да, мы что-то слышали, да, он что-то упоминал осенью о работе в России». Я разговаривал и с девушкой, которая ему очень нравилась. Встретился случайно с ней в городе, разговорились: «Я не знаю, ничего не знаю. Вроде бы он что-то говорил про Россию, хочет поехать, хочет работать».

- Это та девушка, с которой Леша общался ночью перед тем, как пропал?

- Да, через несколько дней я посмотрел его переговоры с ней - это был вечер 7 января и ночь с 7-го на 8-е. И это был его последний разговор накануне исчезновения. В тот вечер и ночь больше всего он общался с ней: звонил, переписывался в инстаграме и откровенно сказал ей, что планирует уехать в Россию либо в середине января, либо прямо завтра в 6 часов утра. Так оно и произошло. К сожалению, она не предупредила. Возможно, мы смогли бы его перехватить, но шанс был упущен. Я не обвиняю ее ни в коем случае, понимаю, что это подростки, у них свое видение мира - дружбы, предательства и верности.

- А сейчас вы с этой девушкой общаетесь?

- Не могу. Не могу морально. Но в принципе уже и не о чем общаться. Он писал, что через какое-то время она сможет к нему приехать. Понятно, что он хотел закрепиться в России.

«В то утро он как будто прощался с квартирой: оттягивал, все - как в замедленной съемке»

- Геннадий, а вы можете вспомнить утро 8 января? Что тогда происходило, что было накануне?

- Вечером 7-го мы посидели за столом: шутили. Леша как обычно быстренько перекусил, ушел в свою комнату, мы с женой еще посидели. Сказали, что Леше рано ехать в Брест на учебу.

В 5.00 он проснулся, в 5.30 пошел на остановку на автобус, поехал на железнодорожный вокзал. В 6.09 должна приехать электричка. В 6.11 он звонит маме и говорит, что все в порядке, жду электричку. Мама тогда еще удивилась: почему в 6.11, но решила, что, может, электричка опаздывает, иногда бывает такое. Заметила, но не придала этому значения. Потом они еще пообщались по вайберу.

Когда мы перекрутили пленку событий, жена сказала, что в то утро не понимала, а только потом осознала все его действия: он как будто прощался с квартирой. У него уже назрело решение уйти, он что-то присматривался, оттягивал, хотя он такой подвижный парень, энергичный. А тут как-то все как будто в замедленном действии. Жена говорит: «Лешенька, давай, опоздаешь на электричку». «Да-да, мама, оставь, дай собраться». Он не столько собирался, сколько прощался с квартирой. Мы это потом поняли.

Леша не хотел быть нам чем-то обязанным. Я общался с молодыми людьми его возраста и чуть старше, которые хорошо помнят себя 16-летними. И они тоже говорят: он хотел уйти просто, никому не быть обязанным, поэтому ни денег не подготовил, ни сменку, ни белье, ничего - просто ушел. В нашем возрасте это трудно понять, но для него в 16 это нормально.

В 11 часов Леша пообщался с мамой по вайберу. После 12 она позвонила ему спросить, как прошли пары, все ли нормально, но ответила незнакомая женщина: я сотрудница железного вокзала, приезжайте за телефоном, написано, что вы мама. Сразу жена мне ничего не сказала, быстренько поехала за телефоном.

- Когда вы поняли, что сына надо искать?

- Наверное, уже в то мгновение мы оба понимали, что Леша специально выбросил телефон, чтобы его местонахождение не смогли определить по симке или по аппарату. Так начался тот кошмар, который продолжается с 7-го по 27-е (мы общаемся с Геннадием вечером 27 января. - Авт.).

Мы стали обзванивать колледж, руководство, воспитателя. Никто не видел его ни на занятиях, ни в общежитии. Мы думали: может быть, все-таки появится. Подождали почти до вечера 8-го числа. Больше ждать было нельзя: я поехал в Кобринское РУВД, написал заявление, что пропал сын. Механизм был запущен, но пока безрезультатно.

- Алексей приезжал к вам на выходные?

- Да, с понедельника по субботу он учился в Брестском политехническом колледже. В субботу приезжал, проводил выходные с нами. В воскресенье вечером или в понедельник утром возвращался на учебу.

«Еще с декабря стал говорить маме: вот, вы на меня много тратите, может, давайте мне меньше денег»

- С 13 января про Алексея нет никаких новостей?

- Нет, и это очень пугает. Боюсь об этом говорить жене, но она тоже все понимает. Но как-то себя успокаиваем. Пока его видели, мы очень оптимистично к этому относились: жив-здоров, его накормили, спасибо людям.

…Оказывается, дети могут пропадать не только потому что их обижают, а потому что что-то пошло не так.

- А как вы для себя объясняете, что могло пойти не так?

- У него давно была мысль уехать в Россию на заработки, но никто из друзей этому не придавал значения, мало ли какие планы. Но они не учли, что Леша наш - серьезный человек, и если он что-то решит, то старается это делать. Но нам об этом он ничего не говорил. Единственное - перед Новым годом сказал, что тяжеловато учиться, неплохо бы перевестись на заочное. Я ему объяснил, что посреди учебного года это не делается. Надо подождать до конца года, а потом без проблем

Фотографию в редакцию прислал Геннадий Василаке.

Думаю, это стечение обстоятельств: есть множество каких-то кнопочек, которые могут сработать в одночасье. Что-то не сложилось в личном плане, что-то не получилось с учебой, произошел какой-то неприятный инцидент в общежитии, получил от нас какое-то замечание. Может, внушил себе какую-то мысль и долго вынашивал.

Еще с декабря он стал маме говорить: вот, вы на меня много тратите, может, давайте мне меньше денег. Мама ему говорит: Леш, ты же наш сын, это наша обязанность помогать тебе. Это нормально, даже если мы себя ущемим в чем-то, ничего страшного. Но нет, в большом городе больше соблазнов - кафе, хочется и брендовую одежду купить (он же видит, во что одеваются другие). Мы живем в принципе скромно. Перспектив по повышению особых нет ни у меня, ни у жены.

- А где вы работаете?

- Я работаю начальником сервиса в организации, которая продает и обслуживает газовое оборудование. Жена - воспитатель в детсаду, но сейчас в декретном отпуске. Сейчас она получает неплохо - 600 рублей на троих детей, плюс мои почти 600. С этой суммой мы выкручиваемся впятером. Хватает, конечно, но только впритык. О накоплениях никаких и речи идти не может. Мы долго с женой размышляли об этом и думаем, что экономическая подоплека все-таки была. Он захотел самостоятельности. Это нормально в принципе, и я только приветствую: ребенок захотел заработать. Может быть, сработал и мой личный опыт.

- Какой?

-Я когда-то учился в Кишиневском госуниверситете, но бросил на первом курсе, потому что узнал, что при поступлении меня протолкнули, помогли. Мне это жутко не понравилось, когда узнал. Из университета я ушел в армию. А после армии предупредил маму, чтобы никто никуда не лез. И снова поступил, отучился и закончил с хорошим дипломом. Может быть, и у него сработало: быть самостоятельным и никому не быть обязанным.

- Читала у вас комментарии в Фейсбуке, что Алексей похож на вас. Расскажите о сыне, какой он?

- Да, это писала жена моего лучшего университетского друга. Инна имела в виду, что в молодости я был влюбчивым и самостоятельным. Видимо, гены передались сыну. У него статус Вконтакте - «влюблен». Эту тему он с нами не обсуждает, конечно, но догадаться не трудно. Мы видим, чьи фотографии у него в телефоне, видим, с кем он общается. Жалко, что это, видимо, не совсем взаимно, но что поделать: жизнь есть жизнь.

Леша с папой Геннадием и младшим братом Владом. Декабрь 2019. Все фотографии из этого материала в редакцию прислал Геннадий Василаке

- Какой Леша по характеру?

- Буквально перед своей поездкой он разослал друзьям анкету из 20 вопросов: какого мнения друзья о нем, помнят ли они, когда он родился, откуда родом, кого цвета у него глаза, какой он по характеру, как к нему относятся…

Из этих анкет я понял, что сразу люди не могли понять, что он за фрукт такой (сам себе на уме), но потом начинают его уважать, потому что он дружелюбный, помогает всем, справедливый. Меня как отца обрадовало, что его уважают сверстники.

- А вы как-то анализировали, почему Алексею могла прийти в голову эта идея?

- Наверняка я допустил ту же ошибку, что допускает большинство родителей. Старался поднять сына до своего уровня при общении, сравнивать себя с ним: я бы поступил вот так. Забывая о том, что в 16 лет я совсем другим был. И он совсем другой, он не может быть таким логичным и последовательным, как взрослые люди. Надо было не его поднимать, а себя немножечко опускать и стараться понять: у него свои амбиции, вкусы, предпочтения. Ему хочется пропустить какие-то уроки. Если меня задеть, я пропущу мимо ушей, а подростки очень-очень восприимчивы. Особенно в том, что касается их личностей. Наверняка я давал какие-то промашки тут. Это при том, что я его не ругал. Даже когда он пропал 5-го января на один день, 6-го мы нашли его вместе с милицией. По дороге из РОВД до дома мы шли пешком где-то полчаса и обстоятельно поговорили, прошлись по всем темам. Поговорил я с ним чересчур серьезно. Наверное, надо было как-то по-другому, я не знаю. А возможно бы ничего не изменило бы. Это подростки, у них же свое видение ситуации

- А как Алексей объяснил, что ушел 5 января?

- Немножечко слукавил он. Сказал, что девушка знакомая умерла из другого города. Я связался с его друзьями из того города - никто ничего не знает. Возможно, он сказал первое, что пришло в голову, чтобы оправдать свое исчезновение. Причину он не назвал.

- А вы знаете, где он был в тот день?

- Я не исследовал то место, но, по его словам, он спал в подвале. Я ему поверил, потому что сам в 16 лет тоже пропал на одну ночь и спал на чердаке.

- 5 января - это был первый раз, когда Алексей ушел?

- Да, первый раз. Мы обсуждали это с женой и понимаем, что надо быть внимательным родителям, если раньше где-то проявляются такие моменты. Леше было 8 лет, мы жили еще в Кишиневе, когда он стал заниматься восточными единоборствами. Ему не нравились эти занятия, не хотел идти, находил причины. А мы настаивали, мол, это здоровье, спорт. Он молчал, а потом пропустил занятие по тхэквондо. Позвонил тренер, что ребенка нет на занятии - мы в ужасе, искали три часа, обзвонили милицию, скорую помощь… Появился сам. Он принял решение прогулять занятие (якобы опоздал и не пошел), погулять где-нибудь и вернуться домой.

Больше такого не повторялось. Потом понравилось ему это дело. Он занимался, был и призером, приносил медали, достиг успехов.

Мы этот момент упустили. А надо держать ухо востро: если такое произошло, то возможен рецидив. И вот через 8 лет рецидив произошел. Он снова пропал.

«Мы женились - и только через несколько лет у нас родился Лешка. Долгожданный и очень нужный нам человечек. Бить его? Нет, никак»

- А были у вас какие-то споры дома? Обиды какие-то у Алексея.

- Не-не-не. Он вообще у нас большая умница. Классный парень. Не потому что мой сын (даже по телефону слышно, как Геннадий улыбается, рассказывая о сыне. - Авт.). Он справедливый, классный, понятливый, ни с кем не ссорится и не спорит. Может пытаться отстоять свою позицию, но если понимает, что нет смысла разговаривать - промолчит и отойдет в сторону. Молодец. Не доводит ситуацию до абсурда, до драк каких-то. И в семье у нас никогда не было рукоприкладства. Кто-то говорит, что бить детей нормально. Но мы ведь всех детей с женой заводили по любви. Женились - и только через несколько лет у нас родился Лешка, это был долгожданный и очень нужный нам человечек. Бить его? Нет, никак. И второй сын Влад, и дочка… Для нас дети - это святое. Где нужно, мы строго с ними разговариваем, пытаемся приучить к дисциплине, исполнению мелких обязанностей. Но чтобы доводить до абсурда и отчитывать, как в свое время нас с женой отчитывали?.. Мы поэтому и пошли по другому пути. К счастью, я нашел единомышленника, и мы совсем по-другому относимся к детям. Пытаемся раскрыть их таланты, даем возможность проявить себя, не ограничиваем. Поэтому и речи не может быть о каком-то конфликте. Тем более долгосрочном, который был бы причиной ухода. Максимум - возможно, какие-то слова, которые были сказаны, он воспринял чересчур болезненно.

- Вы за что-то себя вините?

- Конечно. В моем возрасте пропустить такое, не прочувствовать парня. Я в разведке просчитывал такие серьезные ситуации, что хоть книжки об этом пиши, а собственного сына вот, не просчитал. Расслабился, наверное. Чересчур у нас все было хорошо и не почувствовал возможную беду.

- Вы помните последний разговор с Алексеем?

- Вечером 7 января мы поговорили нормально и как обычно цёмкались - у нас это семейная традиция, где бы мы ни пересекались дома.

Из РОВД 6 января возвращались более сдержанно, конечно. Потому что не ночевал дома - как же так. Но я взял паузу и не хотел разговаривать на какие-то темы, потому что понимал, что парень в стрессе, его вчера задержали только с милицией, и я еще взвинчен. Думал остыть и дать остыть ребенку. Поэтому решили так: 7-е пропускаем, тем более праздник. 8-го он едет на учебу. Вернется в субботу - в выходные поговорим нормально. Но не успели. Значит, надо было раньше говорить. В этом себя и виню, что не просчитал своего парня.

- Как думаете, есть вероятность, что Леша читает ваши обращения в Фейсбуке?

- Всегда хочется верить в чудо - это нормальная черта любого родителя. Хотя я понимаю, что в Фейсбук он не заходит, но репосты появляются и в одноклассниках, и Вконтакте. Вконтакте - это его тема, и Инстаграм.

Я рассчитываю на то, что он прочтет и поймет, что для него никаких рисков нет. Если для него будут существовать риски от правоохранительных органов, я первый возьму его на руки и увезу в Канаду, Америку. Куда угодно, но я его в обиду не дам!

Грубо говоря, Россия может его депортировать на 5 лет, на 10. Да бог с ним, он только жизнь начинает! Пройдут эти несколько лет, успеет он туда наездиться.

Я сына не отдам! Не считаю, что он что-то нарушил. Об этом и речи быть не может. Я просто его на руках увезу отсюда. Продам имущество и гудбай, Беларусь. Потому что если он что-то нарушил, то это могут быть проблемы семейного плана, но никак не правонарушения.

- Вы имеете в виду, что Алексей сейчас без документов?

- Да, проживание без места жительства, бродяжничество, нет доходов. Если это неоднократно, его могут привлечь. Но об этом рано пока говорить. Потому что дайте пока ребенка найти. Я ему обещал, что его никакие проблемы не коснутся. Я слово свое сдержу.

- Если бы сегодня был вечер 7 января или утро 8-го, вы бы что-нибудь сделали иначе?

- Сколько раз я об этом думал… Нет, ничего не сделал бы. На любое действие есть противодействие. Если бы я сделал что-то по-другому, и он бы поступил по-другому. Но он целеустремленный человек, за это я его уважаю. Если поставил задачу, он ее выполнит. Что бы я ни делал, это надо было делать с самого начала. Но не ошибается тот, кто ничего не сделает. Если с моей стороны были какие-то ошибки в воспитании ребенка, я готов в этом признаться. Ребенок не может просто так взять и в одночасье уйти. Значит, мы что-то упустили, не успели объяснить, а если объяснили, то, может, не совсем правильно.

Естественно, я себя виню и буду себя винить. Даже когда он вернется. Это мой крест.

- Что бы сейчас вы больше всего хотели услышать о сыне?

- Первое - это что он жив. Второе, что он по доброй воле там. Всё. Если будет третье - то это мой вопрос: «Не нужна ли моя помощь?».

Фото: семейный архив.

***

Если вы что-то знаете о том, где сейчас находится Алексей Василаке, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 8(017)290-94-91 или напишите на электронную почту maria.eleshevich@phkp.by. Или позвоните в милицию по телефону 102.