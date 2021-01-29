Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 января: 1300 заболевших получают лечение в больницах

Более 700 смолян завершили полный курс вакцинации от COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН.

Еще у 186 человек обнаружен коронавирус за последние сутки, пятеро пациентов скончались от осложнений, вызванных инфекцией. В то же время 351 справились с болезнью.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6961 человек, из них 5661 - в режиме самоизоляции, 1300 - в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

За все время наблюдений COVID-19 зарегистрирован почти у 22 тысяч человек.

Ранее «КП» писала, что более 700 смолян завершили полный курс вакцинации от COVID-19. Первый компонент вакцины «укололи» более 3000 человек.