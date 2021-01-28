Более 700 смолян получили две прививки от COVID-19. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Более 700 смолян получили две прививки от COVID-19, а более 3000 человек «укололи» первый компонент вакцины.

Напомним, в регионе вакцинация против новой коронавирусной инфекции началась с 15 сентября 2020 года, когда в регион была привезена первая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» от «Спутник V». Ко 2 ноября первые желающие получили первый и второй компонент дозы.

Очередные партии вакцины поступали, начиная с 9 декабря 2020 года. По данным на 28 января, в регион привезено 13 142 ампул. Также до конца января ожидается поступление еще 12 800 доз, а в феврале еще 29 300.

Ранее 7 человек привлечены к ответственности за отказ надеть маску в Смоленске. Пятеро смолян оштрафованы, двое получили предупреждения (подробнее).