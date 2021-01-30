Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 января: в регионе более 20 тысяч заболевших

Количество заболевших коронавирусом в Смоленской области продолжает расти. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Количество заболевших коронавирусом в Смоленской области продолжает расти. За прошедшие сутки диагноз официально подтвержден у 183 жителей региона. Всего с начала пандемии 22180 смолян заразились Covid-19.

Число выздоровевших жителей региона тоже растет. Еще 191 человек переболел коронавирусом и успешно выписался. Всего с весны 2020 года 19284 жителей области смогли поправиться.

Как сообщает столичный Оперативный штаб, за минувшие сутки инфекция унесла жизни 5 смолян, тем самым увеличив общее число погибших до 453.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее "КП" писала о том, что в Смоленской области власти внесли новые поправки в Указ о повышенной готовности.