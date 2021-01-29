В Смоленской области власти внесли новые поправки в Указ о повышенной готовности

Новые изменения внесли в Указ о повышенной готовности. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Новые изменения внесли в Указ о повышенной готовности. Согласно им, ограничительные меры, действующие на Смоленщине из-за продолжающегося роста числа заболевших, не распространяются на участников региональной олимпиады для школьников – с 28 января детям открыт доступ в образовательные организации. Поправки в документ за подписью губернатора Алексея Островского опубликованы на сайте правовой информации.

Ранее по решению властей был продлен карантин для пожилых людей – работающие смоляне старше 65 лет до 4 февраля включительно будут получать пособие по временной нетрудоспособности.

В настоящее время в регионе коронавирус подтвержден почти у 22 тысяч человек.