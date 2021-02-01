Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 1 февраля: COVID-19 подтвердился у 22 544 смолян

Еще у 182 человек обнаружен коронавирус за последние сутки, пять пациентов скончались от осложнений, вызванных инфекцией. Фото: Артем Килькин.

Еще у 182 человек обнаружен коронавирус за последние сутки, пять пациентов скончались от осложнений, вызванных инфекцией. В то же время 121 справился с болезнью.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По данным на 1 февраля почти за год COVID-19 подтвердился у 22 544 смолян, 19 555 выздоровели, 463 погибли.

Ранее «КП» писала, что сутки ранее инфекция была обнаружена на территории 21 муниципального образования. Ежедневно в регионе делается более 300 тысяч тестов на коронавирус. Выполняют их в семи государственных лабораториях и ряде частных.