Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 17 февраля: в ВОЗ рекомендовали вакцинироваться переболевшим в легкой форме. Фото: из архива "КП".

За последние сутки в Смоленской области обнаружено 143 новых случая заражения COVID-19. Как сообщает столичный Оперштаб, за это время 102 человека смогли справиться с болезнью, а 8 погибли. Всего с начала развития пандемии в регионе зафиксировано 25 150 положительных случаев коронавируса. Вместе с тем, с болезнью справились 22 516 человек. Летальных исходов - 543.

Фото: Стопкоронавирус. РФ.

Читай также :

Коронавирус выявлен на 16 территориях в Смоленской области (подробнее).