Коронавирус выявлен на 16 территориях в Смоленской области. Фото: из архива "КП".

Коронавирус выявлен на 16 территориях в Смоленской области. Большинство заразившихся за минувшие сутки - в Смоленске. Единичные случаи зафиксированы в Монастырщине, Рудне и Красном. За все время наблюдений общее число инфицированных составляет 25 007 человек, 535 жителей региона погибли, а выздоровели - 22 414.

Всего, по данным регионального Роспотребнадзора, по Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6028 человек, из них 5061 лечатся дома, а 967 под присмотром врачей в медицинских учреждениях.

Фото: региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Читай также:

В 2021 году 6,8 тысяч детей отправятся на оздоровление в Смоленской области (подробнее).