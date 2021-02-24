Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 февраля: «плюс» 6 погибших

Число погибших от коронавируса в Смоленской области близится к 600. Фото: ИВАНОВА Диана

За последние сутки в Смоленской области выявлено 85 новых случаев заражения. 107 человек смогли перебороть вирус и успешно выписаться, 6 человек погибли. Всего с начала пандемии в регионе 25 886 человек заразились коронавирусом, 23 626 — выздоровели, 598 — погибли, сообщает столичный Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее коронавирус был выявлен на 15 территориях Смоленской области. На удивление, лидирующую позицию заняла не столица не региона. Больше всего инфицированных в городе Гагарин — «плюс» 21 человек. 14 новых случаев заражения обнаружено в областном центре, еще 14 — в Сафоново. На остальные территории региона пришлось по 10 и меньше положительных тестов на COVID-19 за сутки, сообщил региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее мы писали о том, что 334 632 тестов на COVID-19 провели в Смоленской области.