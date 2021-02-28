Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 28 февраля: число летальных исходов достигло 616

За последние сутки в Смоленской области зафиксировано еще 4 летальных исхода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Смоленской области за последние сутки зафиксирован 81 новый случай заражения коронавирусом. Всего с марта прошлого года в региона заразились 26 212 человек.

Выздоровевших к 28 февраля стало больше на 86 человек. Общее число экс-пациентов составило 24 317.

Ещё 4 человека не смогли перебороть COVID-19. Таким образом, количество летальных исходов достигло 616. Обновлённая информация опубликована на сайте столичного Оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Фото: Стопкоронавирус.РФ.

По информации регионального отделения Оперштаба, сутки ранее в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 5678 человек, из них 4846 — в режиме самоизоляции, 832 — в стационаре.

Новые случаи заражения были зафиксированы на 13 территориях региона. Лидирует в списке снова областной центр (+39). Далее по списку — Гагарин (+9), Сафоново (+7), Вязьма (+4), Ельня (+4). На остальных территориях пришлось по 3 и меньше новых случая заражения на каждый.

Ранее мы писали о том, что в Смоленской области продлили режим повышенной готовности.