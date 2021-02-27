В Смоленской области продлили режим повышенной готовности. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Смоленской области продолжают действовать ограничения, принятые в декабре минувшего года. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До 31 марта продляются ограничительные мероприятия в организациях с круглосуточным пребыванием граждан в виде приостановления допуска посетителей к проживающим (постоянно находящимся) гражданам.

Выплаты пособий по временной нетрудоспособности гражданам 65 лет и старше, находящимся на самоизоляции, предусматриваются в период до 4 марта включительно.

Данные изменения внесены на основании рекомендаций главного санитарного врача по региону.

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