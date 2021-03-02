Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 2 марта: вирус найден в 15 населенных пунктах региона. Фото: из архива "КП".

За минувшие сутки в Смоленской области выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом. При этом 252 человека выздоровели, а четверо погибли. Всего с начала пандемии в регионе обнаружено 26 365 заболевших, 24 633 из них вылечились, 625 не смогли перенести болезнь, сообщили в столичном Оперштабе по борьбе с COVID-19.

По данным регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на Смоленщине вирус обнаружен в 15 населенных пунктах. Под медицинским наблюдением находятся 5612 смолян, из них лечатся дома - 4784 человека, под присмотром врачей - 828.

Фото: Стопкоронавирус. РФ.

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