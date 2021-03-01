В Смоленске депутат горсовета помог обновить помещение роддома. Фото: пресс-служба смоленского горсовета.

Депутат смоленского городского совета Владимир Бурдули помог роддому на улице Кирова вернуться к работе по профилю. Во время пика коронавирусной пандемии в Перинатальном центре были открыты дополнительные места для больных COVID-19. Когда надобность в них отпала, в роддоме возникла необходимость проведения дезинфекции и косметического ремонта. Владимир Бурдули оперативно отреагировал на просьбу руководства и коллектива медучреждения и помог материалами и строительной бригадой.

- С главным врачом роддома Юлией Владимировной Плешковой мы оперативно договорились, что именно, в каком объеме и в какие сроки нужно сделать. А если договорились – значит, и сделали, - сказал депутат.

В настоящий момент обновлённые помещения полностью готовы для приема будущих мам.

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